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Altın fiyatları tarihinin en yüksek seviyelerinde! Çeyrek altın 1000 lira oldu

Altın fiyatları tarihinin en yüksek seviyelerinde! Çeyrek altın 1000 lira oldu

Dolar/TL’nin yukarı yönlü hareketi nedeniyle gram altın tarihi rekorunu yineledi. Gram altın 611 lirayı gördü. Çeyrek altın da 1000 liradan satılıyor. Uzmanlara göre altın fiyatları daha da yükselecek.

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Altındaki tarihi yükseliş sürüyor. Ons fiyatının artmasına iç piyasada dolar/TL kurundaki yükseliş de eklenince gram altın rekor kırdı.

Gram altın güne 606 liradan güne başlarken, gün içinde yükselerek 613 lirayla tarihi zirvesini gördü.

Çeyrek altın ise açılışta 990 lira seviyesini görmesinin ardından 1000 lirayı aşarak 1002 lira seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı.

Gram altın 613 lirayı gördü

Ons fiyatın yüzde 1'e yakın yükselişle 1870 dolara gelmesi dolar kuruna bağlı olarak iç piyasada altının gram satış fiyatı 613 liraya kadar yükselmesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Çeyrek altın tarihi zirvede

Çeyrek altın ise 1002 lirayı gördü. Yarım altın 2 bin 4 liradan, tam altın 3 bin 936 liradan, Cumhuriyet altını ise 4 bin 57 liradan işlem görüyor.

Gram altın 670 lirayı test edecek

Gram altın yatırımcısının sabırla beklemesi gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, "Gram altın 2022 yılının ilk çeyreğinde 650-670 TL seviyesini mutlaka test edecek. Burada dikkat edilmesi gereken beklemeyi bilmektir." ifadelerini kullandı.

Uzman Cihat Çiçek ise 1.000 TL hedef fiyatla zirveyi göstermişti.

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