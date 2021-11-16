Maaşlar yükseliyor! 2022 asgari ücrete vergi zammı yüzde 45'i bulacak
2022’de uygulanacak asgari ücret için ciddi bir artış beklentisi oluştu. Bunun yanında devlet vergi ve prim desteğinde de bulunacak. Apartman görevlisi formülü herkese uygulanabilir. Peki hangi vergiler alınmayacak, hesap nasıl yapılacak. İşte cevabı...
Milyonlarca çalışanı, işsizi, ev hanımını, kısacası herkesi ilgilendiren asgari ücretin 2022 yılında kaç lira olacağı ile ilgili çalışmalar önümüzdeki ay başlayacak. Aralık ayında toplanacak olan asgari ücret tespit komisyonu bu miktarı belirleyecek.
Ancak komisyon toplanmadan önce asgari ücret ile ilgili çalışmalar da başladı. Çalışma Bakanlığı bu konuda hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da artışla birlikte bir vergi desteği yapılması da gündeme geldi. Faruk Erdem yazısında detaylara yer verdi:
Hem asgari ücretteki artışın işverene oluşturacağı yükün bir kısmının da devlet tarafından karşılanması için çalışmalar yürütülürken bir yandan da çalışanların alım gücünü artıracak güçlü bir zam hazırlığı yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu konuyla ilgili "Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var.
Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar da yeterli oluyor" açıklamasını yapmıştı.