Maaşlar yükseliyor! 2022 asgari ücrete vergi zammı yüzde 45'i bulacak

Hem asgari ücretteki artışın işverene oluşturacağı yükün bir kısmının da devlet tarafından karşılanması için çalışmalar yürütülürken bir yandan da çalışanların alım gücünü artıracak güçlü bir zam hazırlığı yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu konuyla ilgili "Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var.