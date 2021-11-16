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Dolar uçtu gidiyor! Dakika dakika artıyor işte döviz kurlarında son durum

Dolar uçtu gidiyor! Dakika dakika artıyor işte döviz kurlarında son durum

Dolar, dün günü 10,06 seviyesinden kapatmıştı. Bugün 10:08 lira ile güne başlayıp rekor tazeleyen dolar 10:20 lira seviyesini de geride bıraktı...

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Döviz kurlarında yükseliş devam ediyor. Dün yeni haftaya rekorla başlayan Dolar/TL bu sabah 10.08 liraya ulaşarak zirvesini yeniledi. Dolar, dün günü 10,06 seviyesinden kapatmıştı.

Sabah saatlerinde yükselişini sürdüren dolar 10,2157 seviyesine yükselerek tarihi zirvesini gördü. Euro ise güne 11,48'den başlarken, gün içinde 11,62 seviyesine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Euro dün kapanışta 11,43 seviyesinden işlem görüyordu.

Saat 11:45 itibariyle piyasalar: Dolar 9:20'nin üzerine çıkmasının ardından bir miktar gerileyerek 10:16 seviyesinin üzerine kadar indi. Euro ise 11.56 seviyesinin üzerinde işlem görüyor...

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