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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu gözetleyen İsrailli çift olayında yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu gözetleyen İsrailli çift olayında yeni gelişme

Çamlıca Kulesi'ne çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu gizlice fotoğraflayıp telefonla paylaştığı için tutuklanan İsrailli çift, İsrailli avukatlarıyla görüştürüldü.

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Türkiye ile İsrail arasındaki “İsrailli çift” krizinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. İsrailli avukat Nir Yaslovitzh, dün Mordy Oknin ile görüştü.

Cezaevindeki şartların zor olduğunu İsrailli avukata söyleyen Oknin, eşiyle de görüşemediğinden yakındı. Oknin çiftiyle görüşme izni alan ilk İsrailli yetkili olan Yaslovitzh, görüşmenin duygusal geçtiğini söyledi.

Yaslovitzh, “Çok dramatik olmadan görüşmenin gözyaşı içinde geçtiğini söyleyebilirim. Hem onun hem de benim gözyaşım. Onu eve götürme sözü verdim ve bunu da gerçekleştireceğim. Onun hapishane şartlarının kolay olmadığını doğrulayabilirim. İbranice konuşan birini duyunca çok duygulandı” dedi.

Oknin’in kendisine, “Bu durum ne kadar sürecek”, “Türkiye’de sistem nasıl işliyor” ve “Neden gözaltındayım” gibi “zor sorular” sorduğunu dile getiren Yaslovitzh, “Ben ona umut ve inanç vermeye çalıştım” dedi.

Sözde Ermeni Soykırımı tasarısından önce oldu iddiası

Öte yandan İsrail basını, gözaltı olayının, İsrail’in sözde Ermeni soykırımını tanımak üzere hazırlanmış yasa tasarısının Knesset’e gelmesinden bir gün önce gerçekleştiğini yazarak imada bulundu.

İsrail medyası benzer yasa tasarılarının daha önce de gündeme geldiğini ve bunların yasalaşmadığını hatırlattı. Dolayısıyla bu iki olayın birbirinden bağımsız olduğuna dair ifadeler yer aldı.

Geçen hafta Çamlıca Kulesi’nde restoran bölümüne çıkan İsrailli çift pencereden fotoğraf çekti. Kendi aralarında konuşan çiftin, fotoğraflardan birinde Recep Tayyip Erdoğan’ın evini çekerek birbirlerine gösterdikleri öne sürüldü.

Kendi aralarında konuşan çiftin, Erdoğan’ın evini çektiklerini duyduğunu öne süren bir garson durumu polise bildirdi. Cumhurbaşkanlığı korumalarına iletilen durum, İstanbul emniyetine bildirildi. Bunun üzerine İsrailli çift gözaltına alındı.

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