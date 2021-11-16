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Cumhurbaşkanı Erdoğan Meral Akşener'i hedef aldı: Parlamentoda yavşaklar diyen bir kadın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meral Akşener'i hedef aldı: Parlamentoda yavşaklar diyen bir kadın...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde geçtiğimiz hafta grup toplantısında 'yavşak yavşak konuşanların provokasyonu' diyerek Lütfü Türkkan'ı savunan Meral Akşener vardı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne katıldı. Erdoğan konuşmasında 2023 seçimlerini işaret ederek "Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

Gökten zembille siyasete inmedim. Gençlik teşkilatlarında siyasete başladım. Belediye başkanlığımda başbakanlığımda cumhurbaşkanlığımda hep gençler için çalıştım. 

Geriye dönüp baktığımda iyi ki hep gençlerle beraber yürümüşüm, iyi ki gençlerin önünü açacak işler yapmışım diyorum.

Göreve geldiğimizde seçme seçilme yaşı 30'du önce 25'e sonra 18'e indirdik.

Bizim ihtiyacımız Z kuşağı değil Teknofest kuşağı

2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanacak. Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir.

Gençler, hanım kardeşlerim bizim ihtiyacımız olan kuşak Z kuşağı, Y kuşağı değil Teknofest kuşağıdır. Bunun için diyorum bizim ihtiyacımız olan nesil Asım'ın neslidir.

Yavşaklar diyecek kadar ileri giden kadın...

Bay Kemal senden hiçbir şey olmaz sen 15 Temmuz gecesi tankların arasından nasıl kaçtıysan sen bugün de aynısın.

Bir başkası şehit yakınına söven densiz arlanmaz milletvekili. Bunların birinden farkı var mı? Hepsi aynı. Şimdi bir şey söyleyeceğim İYİ Parti'nin başındaki kadın. Bu kadın nasıl küfrediyor? Beni bağışlayın söylemek istemezdim ama söyleyeceğim. Parlamento çatısının altında yavşaklar diyecek kadar ileri giden bir kadın ne edep var ne adap var. Başkanı bu şekilde küfrederse vekili ondan farklı olur mu?

Bunların suyu kaynadı 2023'te bu kazanı kaynatalım ve bu işi bitirelim.

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