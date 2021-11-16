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Ermenistan Rusya'yı yardıma çağırdı 1997 anlaşmasını gerekçe gösterdi

Ermenistan Rusya'yı yardıma çağırdı 1997 anlaşmasını gerekçe gösterdi

Ermenistan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Şimdi de Rusya'dan 29 Ağustos 1997'de yapılan ''Savunma Anlaşmasını" gerekçe göstererek yardım istedi.

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Dağlık Karabağ'da son haftalarda sıklıkla Azerbaycan cephe hatlarına saldırı düzenleyen ve ateşkesi ihlal eden Ermenistan, bugün Rusya'dan resmen yardım istedi.

Rus devlet ajansı TASS'ta yer alan habere göre Ermenistan Hükümeti, 29 Ağustos 1997'de yapılan ''Savunma Anlaşmasına'' dayanarak Rusya'dan sınırların korunması için yardım istedi. Erivan, tarihi Azerbaycan toprağı olan Zengezur'un kaybedilmesinden korkuyor.

Azerbaycan karşılık verdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, iki ülke sınırının Laçın istikametinde Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine top atışlarıyla saldırdığını duyurdu. Bu saldırılarda 2 Azerbaycan askeri yaralandı. Açıklamaya göre; Azerbaycan ordusu anında karşılık verdi. Bu sebepten ötürü Ermenistan'a ait tanksavar ve havan topunun imha edildi.

Bunların yanında Azerbaycan ordusu, sınır hattında bulunan Ermenistan ordusuna ait çok sayıda mevziyi de yok etti.

Ağır zayiat var

Ermeni haber ajansı, çıkan çatışmalarda şu ana kadar çok sayıda Ermeni askerinin öldüğünü, yaralandığı ve esir alındığını aktardı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise, sadece 4 askerin yaralandığını belirtti.

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