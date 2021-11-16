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Fenerbahçe Altay Bayındır ve Luiz Gustavo için müjdeyi verdi

Fenerbahçe Altay Bayındır ve Luiz Gustavo için müjdeyi verdi

Fenerbahçe Kulübü, sakatlıkları nedeniyle tedavi gören Altay Bayındır ve Luiz Gustavo ile ilgili taraftarlara müjdeyi verdi.

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Fenerbahçe'nin iki sakat oyuncusundan iyi haber geldi.  Sarı-lacivertli kulüp, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Altay Bayındır ve Luiz Gustavo'nun bireysel antrenmanlara başladığını duyurdu.

Milli kaleci Altay Bayındır, 30 Ekim'de Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada omzundan sakatlanmış ve gözyaşlarıyla sahayı terk etmişti. Aynı maçta Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo da sakatlanmıştı.

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