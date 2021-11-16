Batman'da bir kişi baldızını öldürdü, dini nikahlı eşini yaraladı! Her yerde aranıyor
BATMAN'dan gelen haber kan dondurdu. Bir kişi dini nikahla yaşadığını eşini tabanca ile ağır yaralarken baldızını da öldürdü. Korkunç olayın nedeni henüz bilinmiyor. Kaçan şüpheli her yerde aranıyorAbone ol
Batman'da bir kişi tabanca ile baldızını öldürdü, dini nikahla yaşadığı eşini yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde D.D, dini nikahla yaşadığı M.B. ile baldızı S.K'ya (55) tabancayla ateş açtı.
Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralı halde bulunan M.B. ve S.K. ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
S.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, M.B'nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Polis olayın ardından kaçan D.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.