BIST 1.695
DOLAR 10,21
EURO 11,61
ALTIN 614,95
HABER /  DÜNYA

Japonya'da yaşandı! Emekli maaşını alabilmek için babasının cesedini 1 yıl evde sakladı

Japonya'da yaşandı! Emekli maaşını alabilmek için babasının cesedini 1 yıl evde sakladı

JAPONYA'da babasının cansız bedenini 1 yıl boyunca evde saklayan 54 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Annesinin de aynı evde 4 gün önce öldüğü anlaşılan kişi, polise verdiği ifadede, "Emekli maaşlarını alabilmek için ölümleri bildirmedim" dedi.

Abone ol

Japonya'nın Mie eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 54 yaşındaki bir şahıs, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden babasının cansız bedenini evde sakladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Yarı zamanlı işçi olarak çalışan Takashi Morishita'nın dün sabah polis ihbar hattını arayarak suçunu itiraf ettiği bildirilirken, yapılan teknik incelemelerde şahsın annesinin de aynı evde 4 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Morishita'nın polise verdiği ifadede, suçlamaları kabul ettiği öğrenilirken, "Emekli maaşlarını alabilmek için ölümleri bildirmedim" dediği belirtildi. Şahısların kesin ölüm nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Öğretmenelr Günü şiirleri 3-4 kıtalık duygusal 24 Kasım şiirleri
Öğretmenelr Günü şiirleri 3-4 kıtalık duygusal 24 Kasım şiirleri
TSK'da kimyasal silah var mı? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı
TSK'da kimyasal silah var mı? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı
Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul taahhütü
Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul taahhütü
Trabzon il sağlık müdüründen aşı çağrısı! 43 bin kişi aşı yaptırmadı
Trabzon il sağlık müdüründen aşı çağrısı! 43 bin kişi aşı yaptırmadı
Samsun'da feci olay! Kestiği ağacın altında kalıp öldü
Samsun'da feci olay! Kestiği ağacın altında kalıp öldü
Pfizer resmen anlaştı! Ağızdan alınan koronavirüs ilacı geliyor
Pfizer resmen anlaştı! Ağızdan alınan koronavirüs ilacı geliyor
Eşarbı iş makinesine takılan 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Eşarbı iş makinesine takılan 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Hatırlatma aşısı nedir zaman kimlere 3. doz hatırlatma aşısı yapılacak?
Hatırlatma aşısı nedir zaman kimlere 3. doz hatırlatma aşısı yapılacak?
Ermenistan Rusya'yı yardıma çağırdı 1997 anlaşmasını gerekçe gösterdi
Ermenistan Rusya'yı yardıma çağırdı 1997 anlaşmasını gerekçe gösterdi
İBB'den "Yürü Be İstanbul" kampanyası! Bir haftada 50 bin adım atana ücretsiz tek geçiş hakkı
İBB'den "Yürü Be İstanbul" kampanyası! Bir haftada 50 bin adım atana ücretsiz tek geçiş hakkı