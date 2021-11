ABD'nin 'Putin Planı' Time dergisine sızdı! 3. dünya savaşı kapıda mı?

Dünyanın gözü bir kez daha Rusya - Ukrayna sınırına çevrilmiş durumda. Olası bir savaş ihtimali günden güne daha yüksek sesle tartışılırken Time'dan çok konuşulacak bir iddia geldi. ABD son bir haftadır Avrupalı müttefikleri ile olası bir Rus saldırısı sonrası atılacak adımları görüşüyor.

ABD - Rusya ilişkileri tarihinin en gergin dönemlerinden birisini yaşıyor. Zira Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. Son olarak Rusya'nın sınıra 100 bin asker yığdığı iddiası ile zirve yapan gerginlik ABD ve Avrupa ülkelerinin bir numaralı gündem maddesi konumunda. Dünya bölgeden gelen gelişmeleri yakından izlerken, Putin yönetimindeki Rusya'nın Ukrayna sınırına yığınak yapması sonrası ABD basınından çok konuşulacak bir iddia geldi.

İşte ABD'nin 'Putin Planı'

Olası bir bölgesel çatışmanın bir Avrupa hatta bir Dünya savaşına dönüşüp dönüşemeyeceği soruları sorulurken Time dergisi ABD'nin 'Putin planı'nı sayfalarına taşıdı. Time'ın adları açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD son bir haftadır Avrupalı müttefikleri ile olası bir Rus saldırısı sonrası atılacak adımları görüşüyor.

Bu kapsamda Kiev'e askeri ve ekonomik yardım yapılması konusunda uzlaşan taraflar Rusya'nın pek de hoşuna gitmeyecek bir plan üzerinde de çalışmalar yürütüyor. Şimdiden bir dizi seçeneği masada tutan Washington yönetimi adına konuşan yetkililer bunlardan birinin koordineli bir yanıt olacağını açıkça belirterek bunun Putin'i Ukrayna'ya yönelik daha fazla saldırganlıktan uzaklaştırmayı da amaçladığını söyledi.

Rusya'ya karşı sert önlemler geliyor

Bu açıklama ile ABD'nin Rusya'ya karşı sert önlemler hazırladığı iddiası doğrulandı. Time'a konuşan kaynak bu yanıtın detaylarını paylaşmazken böyle bir senaryoda iki ülke arasındaki ilişkilerin kopma noktasına gelebileceği belirtiliyor.

Masada 'Nazi Planı' var

Rusya analisti Dr Mark Galeotti, 'Rusya'nın bir saldırı planlaması içinde olduğunu düşünmüyorum. Eğer böyle bir planları varsa bile bu bir işgal planından ziyade Ukrayna'nın askeri yeteneklerine sembolik bir darbe indirmekle sınırlı olacaktır' dedi. Daha önce Kırım krizinde yaptığı analizler ile adını duyuran Galeotti, Kremlin'in Ukrayna'ya saldırması durumunda İkinci Dünya Savaşı'nda NAZİ Almanya'sının Belçika ve Fransa'yı istila etmek için kullandığı 'Blitzkrieg' taktiğine benzer bir yol izleyebileceğinin altını çizdi.

Rusya'nın planı uygulayabilecek askeri kapasitesi var

Askeri verilere bakıldığında Rusya'nın bu stratejiyi uygulayabilecek kapasitesi olduğu görülüyor. Zira Moskova'nın envanterinde hazır halde bulunan 13 bin tank bulunurken, Ukrayna'da bu sayısı 2 bin 400'den biraz daha fazla. 'We Need To Talk About Putin How The West Gets Him Wrong' isimli kitabın yazarı olan Galeotti, 'Tam ölçekli bir savaş bir yana, herhangi bir askeri harekatın son derece mantıksız göründüğünü vurgulamak isterim' ifadelerini kullandı.

Rusya 2014'te de 'yığınak' yaptığını reddetmişti

Kremlim bölgeye askeri yığınak yaptığı haberlerini kesin bir dille reddediyor. Ancak 2014'te de Rusya benzer iddialarda bulunmuş ve saha sonra Kırım'ı ilhak etmişti. Putin'in o zamandan beri doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları batı destekli Ukrayna hükümeti karşısında her fırsatta desteklediği sıkça dile getirildi.