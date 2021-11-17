25 yıl sonra Sivas'a döndü 51 yaşındaki kadın şimdi Avrupa'ya ürün satıyor

Son 6 ay içinde ihracata başladı

Yurt içinde Erzurum başta olmak üzere Ankara, Tokat ve Amasya'ya ürün gönderdiklerini, birçok ilin de anlaşmak için sırada olduğunu vurgulayan Hatip, "Aynı zamanda son 6 ay içerisinde ihracata başladık. Almanya ve Hollanda'ya yaptığımız ihracatın yanı sıra İtalya ve Fransa ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Ayrıca valilik destekli 'SİVEX Projesi' sayesinde Kazakistan'a stant açtık ve bununla ilgili de görüşüyoruz. Bu sene 50 bin avro olan ihracat rakamımızı önümüzdeki yıl inşallah 150 bin avro bandına çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.