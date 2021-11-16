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Gaziantep'te vahşet! Bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gaziantep'te vahşet! Bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

GAZİANTEP'te boş arazide hareketsiz yatan kişiyi görenler polise ihbarda bulundu. Ekipler, cesedin Neslihan Kaya'ya (41) ait olduğunu tespit etti. Genç kadının ablası "Biri 9 yaşında diğeri ise 8 yaşında 2 çocuğu ortada kaldı. Çocuklarına ne diyeceğim şimdi? Onlar daha çocuk, küçük." dedi.

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Gaziantep'te bir kadın bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Merkez Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'ndeki boş arazide hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, cesedin Neslihan Kaya'ya (41) ait olduğunu ve kadının vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı veya zanlıları belirlemek için çalışma başlattı. Savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülen Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemleri sonrasında yakınlarına verildi.

Kaya'nın cenazesi, Nurdağı ilçesindeki Hisar Mahallesi'nde defnedilecek.

Neslihan Kaya'nın ablası Aslı Kaya, gazetecilere, kardeşinin katillerinin bulunmasını istedi. Kardeşinin madde bağımlısı olduğunu savunan Kaya, "İlçeden kente merkezine gelerek kardeşimi yanıma götürmek istedim, gelmedi. Biri 9 yaşında diğeri ise 8 yaşında 2 çocuğu ortada kaldı. Çocuklarına ne diyeceğim şimdi? Onlar daha çocuk, küçük." dedi.

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