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Karadağ Milli Futbol Takımı'nda Türkiye maçı öncesi yeni Covid-19 vakası

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Karadağ Milli Futbol Takımı'nda Türkiye maçı öncesi yeni Covid-19 vakası

 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda bu gece Türkiye'yi konuk edecek Karadağ Milli Takımı'nda yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu Uros Djurdjevic, maçta forma giyemeyecek. Karadağ’da koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 4’e yükseldi.

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Karadağ Milli Takımı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, Uros Djurdjevic'in testinin pozitif çıktığı ve izole edildiği belirtildi. Forvet oyuncusu Djurdjevic, Türkiye'ye karşı oynanacak maçta kadroda yer alamayacak.

Karadağ'da Covid-19'a yakalanan Stevan Jovetic, Nebojsa Kosovic ve Adam Marusic, Hollanda maçında olduğu gibi Türkiye maçında da forma giyemeyecek.

Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak.

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