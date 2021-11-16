Bozcaada'da 7 bin 584 sahte şarap ele geçirildi

ÇANAKKALE'de Bozcaada ilçesinde, sahte alkol üretimi ve satışı yapılan 4 noktaya düzenlenen jandarma operasyonunda 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Bozcaada İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bozcaada ilçesinde sahte alkol üretimi ve satışı yapılan 4 operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.