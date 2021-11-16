Rusya'dan çok konuşulacak S-550 açıklaması

RUSYA'nın yeniden geliştirme kararı aldığı S-550 hava savunma sistemiyle ilgili bilgi veren Rus askeri yetkililer, S-550'nin S-400 ve S-500'ün ulaşamadığı hedefleri yok edeceğini söyledi.

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RUS devlet savunma sanayii şirketi ROSTEC'in CEO'su Sergey Chemezov, Rusya'nın yeniden geliştirmeye aldığı S-550 füze savunma sisteminin herhangi bir hedefi engelleyebilecek genişletilmiş bir hedef tespit ve füze menziline sahip olacağını söyledi.

Chemezov, "Projemiz herhangi bir hedefi yakalama kabiliyeti ile tespit menzilini ve füze menzilini artırmak için hiç durmayan ve uygulanmaya devam edecek bir çalışmadır. S-550 üzerindeki çalışmanın odak noktası da bu" dedi.

"S-400 ve S-500'ün ulaşamadığı hedefleri yok edecek"

Rusya'nın S-500'ü temel alarak üzerinde çalıştığı yeni füze savunma sistemi S-550'nin dünyanın kıtalararası balistik füzeleri etkili biçimde imha edebilen ilk mobil özel füze ve uzay savunma sistemi olacağını şu sözlerle belirtti:

"Sistem, S-500 savunma sisteminin bir versiyonu olarak füze ve uzay savunması görevleri için özel olacak biçimde geliştiriliyor. Çeşitli menzillerdeki balistik füzelere, özellikle de kıtalararası olanların savaş başlıklarına, aynı zamanda S-400 ve S-500'ün müdahale alanının dışında kalan uzay saldırı silahlarına, ABD'nin THAAD ve IIB SM-3 Block füzelerine sahip Aegis savunma sistemlerine müdahale etme becerisine sahip olacak."