Arase'nin halka arz can yaktı! 16 lira düştü

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın TBMM'de gündeme getirdiği halka arzla ilgili sözleriyle ilgili başlayan Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararlarıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Son olarak halka arz edilen Arase'de 16 liralık düşüş binlerce yatırımcının canını yaktı.

Abone ol

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın TBMM'de gündeme getirdiği halka arzlarla ilgili tartışmalar sürüyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararıyla halka arz edilen Arase hissesi 110 liradan 94 liraya düştü. Yüzbinlerce yatırımcının milyonları sadece 4 günde milyonlarca lira eridi.

Doğu Aras Enerji'nin 11.11.2021 tarihinde ARASE koduyla işlem gören hisseleri halka arzın ilk gününden itibaren düşmeye başlayarak 94 liraya kadar geriledi. Hisse, sadece beşinci işlem gününde yüzde 9 değer kaybetti. Yatırımcıların halka arza katılarak hissedarları olduğu Arase, 6 günde yüzde 15'e yakın değer kaybetti.

Yatırımcı tepkili!

Yüzbinlerce küçük yatırımcı, ilk işlem gününden itibaren halka arza katıldıkları şirketin değer kaybetmesine ise sosyal medyadan tepki gösterdi.