Sezai Karakoç kimdir, kaç yaşındaydı?

Türkiye'nin önde gelen şairlerinden biri olan Sezai Karakoç'tan acı haber... 88 yaşındaki Diyarbakırlı şair ve düşünür Karakoç, hayatını kaybetti. Peki Sezai Karakoç kimdir ve ölüm sebebi nedir?

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Türk şiir ve edebiyat dünyasının usta kalemlerinden biri olan Sezai Karakoç yaşamını yitirdi. Karakoç'un başarılarla dolu yaşamı, başta öğrenciler olmak üzere pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte Sezai Karakoç'un kısa biyografisi...

İbrahim Kalın duyurdu...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından, 'Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman’a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin.' açıklamasında bulundu.

SEZAİ KARAKOÇ KİMDİR?

Doğum Tarihi: 22.1.1933

Nereli: Diyarbakır

Kaç Yaşında: 87

Mesleği: Yazar

Burcu: Kova

Sezai Karakoç Biyografisi

Aile Hayatı

Şair ve yazar olarak tanımlanan Sezai Karakoç 22 Ocak 1933 yılında Ergani ilçesi Diyarbakır doğumludur. Babası Yasin Bey olup 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde çarpışırken Ruslara esir olmuştur. Babası orta halli bir tüccardı. Dedesinin adı Hüseyin Bey de Plevne Savaşı'na katılmış Gaziosmanpaşa’nın teşekkürünü kazanmıştır. Annesinin ismi ise Emine idi Ve ev hanımıydı. Sezai Karakoç'un çocuklu Ergani ve madende geçti.

Eğitim Hayatı

Sezai Karakoç İlkokulu 1938 yılında Ergani'de başladı burada 1944 yılında sona erdirdi. Sezai Karakoç 1944 yılında Maraş Ortaokulu'na parasız olarak kaydedildi. 1947 yılında ise Gaziantep'te yine parasız olarak yatılı bir okulda öğrenimine başladı. Sezai Karakoç 1950 yılında Gaziantep'te liseden mezun oldu. Aynı yıl içerisinde parasız yatılı kısmı bulunan Ankara Üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi ne 1950 yılında Sınavla girdi. Bu okulun bölümü olan maliyeden 1955 yılında 1 yıl arayla mezun oldu.

Sezai Karakoç eğitim yılı boyunca yani ilkokul ortaokul lise yıllarında okulun en dikkat çekici öğrencisi olmuştur. İlkokul yıllarında Battalgazi kitaplarını Ahmediye Muhammediye okuyarak dinleyerek Kendini geliştirmiştir. Ortaokul yılına geçtiğinde Namık Kemal, Ziya Paşa, Tevfik Fikret Gibi yazarlar okuyarak kendini daha çok geliştirme yoluna adamıştır. Ve daha çok Batı klasikleri ne yönelmiştir. Üniversite yıllarına başladığında ise doğu ve batı klasikleri nin çoğunu bitirmişti. Sezai Karakoç üniversite yıllarında daha 1 sınıftayken asistanlık teklifi almış olsa da bu teklif üzerinde durmamıştır ve bunu reddetmiştir. Sezai Karakoç Liseyi bitirdikten sonra felsefe öğrenimini görmek istemişti Sonra ilahiyat okumak istemişti Fakat bu iki okulda öğrenim görmesi mümkün olmadı. Sezai Karakoç Siyasal Bilgiler Fakültesi sınavlarına girmiştir ve sonuçları beklemek için İstanbul'a Necip Fazıl Kısakürek'in yanına tanışmaya gitmiştir. Sezai Karakoç Ortaokulu zamanlarında ve lise yıllarında tutkulu bir büyük doğu kurucusu olmuştur.

İş Hayatı

1950 yıllarında bizzat tanıştığı Necip Fazıl Kısakürek'ten bir daha ömür boyunca ayrılmamıştır. Necip Fazıl Kısakürek'in birçok konuda yardımcı olarak onun talebesi haline gelmiştir 1950 yıllarında bir yandan Büyük Doğu'nun sanat edebiyat sayfalarını yönetmiştir bir yandan da büyük de onun her tür işine koşturmuştur. Sezai Karakoç Necip Fazıl Kısakürek'in senetlerine kefil olacak kadar onunla yakınlık kurmuştur. TBF den sonra 30 Kasım 1955 senesinde maliye Bakanlığı'nda hazine Genel Müdürlüğü dış tediyeler muvazenesi bölümünde çalışmaya hak kazanmıştır. Burada çalışarak Girdiği maliye müfettişliği sınavını kazanmıştır. Sezai Karakoç 11 Ocak 1956 yılında maliye müfettişi yardımcısı olmayı hak kazanmıştır ve 3 Şubat 1959 yılında İstanbul'a gelerek kontrolörü olarak atanmıştır. Sezai Karakoç görevi gereği birçok yeri görüp tanıma imkânı bulmuştur.

Şiirleri

Körfez (1959)

Şahdamar (1962)

Hızırla Kırk Saat (1967)

Sesler (1968)

Taha'nın Kitabı (1968)

Kıyamet Aşısı (1968)

Gül Muştusu (1969)

Zamana Adanmış Sözler (1970)

Şiirler (1975)

Ayinler (1977)

Leyla ile Mecnun (1981)

Ateş Dansı (1987)

Alınyazısı Saati (1989)

Deneme-İnceleme yazıları

Yunus Emre (1965)

Yazılar (1967)

İslam’ın Dirilişi (1967)

İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü (1967)

Mehmet Akif (1968)

Mağara ve Işık (1969)

Edebiyat Yazıları 1 (1982)

Edebiyat Yazıları 2 (1986)

Ödülleri

1968 Milli Türk Talebe Birliği Milli Hizmet Madalyası

1970 Sürgündeki Macar Yazarları Gümüş Madalya Ödülü

1982 Türkiye Yazarlar Birliği Hikâye Ödülü

1988 Türkiye Yazarlar Birliği Üstün Hizmet Ödülü

1991 Dünya Sanat ve Kültür Akademisi Ödülü