BIST 1.685
DOLAR 10,28
EURO 11,67
ALTIN 613,98
HABER /  GÜNCEL

Avrupa Birliği'nden dikkat çeken Türkiye kararı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Avrupa Birliği'nden dikkat çeken Türkiye kararı

AVRUPA Birliği (AB) liderleri Belarus'a yönelik 5. yaptırım paketini onaylamak için anlaşmaya vardı. Toplantıda ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Maraş bölgesinin de ele alındığı bildirilirken Türkiye'nin adımıyla ilgili olarak henüz herhangi bir karar çıkmadığı belirtildi.

Abone ol

AVRUPA Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları ve AB-Doğu Ortaklığı Dışişleri Bakanları toplantılarının ardından basına açıklamalarda bulundu.

"Belarus'a karşı 5. yaptırım paketi üzerinde anlaştık. Gelecek günlerde son halini alacak" diyen Borrell, yaptırım rejiminin kapsamını genişletme kararının 'savunmasız göçmenleri sömürenleri daha isabetli şekilde hedef almalarını' sağlayacağını söyledi.

Bosna Hersek'teki durum

AB Temsilcisi, Bosna Hersek'te Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'in ayrılıkçı söylemleriyle gerilen siyasi atmosferle ilgili şunları aktardı:

"Bazı siyasi liderler seçim olmayan yılları önemli reform alanlarında ilerleme sağlamak için kullanmak yerine bölücü ve ayrılıkçı söylemler kullanıyorlar. Bosna Hersek'in tek, birleşik ve egemen bir ülke olduğuna bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyorum. Liderler diyaloga dönmelidir."

Belgrad-Priştine diyaloguna da değinen Borrell, Kosova ve Sırbistan'ın ilişkilerinin normalleşmesi için çalışması gerektiğini belirterek sene sonundan önce yüksek düzeyli bir toplantı daha düzenlemeyi umduklarını dile getirdi.

Maraş konusu

Bakanlar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) talebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Maraş bölgesini de görüştü.

Borrell, 'Türkiye'nin tek taraflı adım attığı' konusunda hemfikir olduğunu, bu konuda neler yapılabileceğine ilişkin kısa süre içinde gelecek ayki dışişleri bakanları toplantısı öncesinde bir 'seçenekler belgesi' hazırlanacağını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fransız milletvekilinden skandal sözler: Başörtüsünü yasaklamamız lazım
Fransız milletvekilinden skandal sözler: Başörtüsünü yasaklamamız lazım
Karadağ Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Karadağ Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Koçtaş Sakarya'da 6'ncı mağazasını açtı
Koçtaş Sakarya'da 6'ncı mağazasını açtı
Bozcaada'da 7 bin 584 sahte şarap ele geçirildi
Bozcaada'da 7 bin 584 sahte şarap ele geçirildi
Nobel ödülünü veren İsveç Akademisi'nden Orhan Pamuk'a destek
Nobel ödülünü veren İsveç Akademisi'nden Orhan Pamuk'a destek
Mersin'de narenciye paketleme makinesine kapılan Suriyeli Ula öldü
Mersin'de narenciye paketleme makinesine kapılan Suriyeli Ula öldü
Masumlar Apartmanı Ceylan kim oldu Han'ın eski nişanlısı hikayesi nedir?
Masumlar Apartmanı Ceylan kim oldu Han'ın eski nişanlısı hikayesi nedir?
Levent Gültekin 'başörtülüler özür dilemeli' dedi ortalık karıştı
Levent Gültekin 'başörtülüler özür dilemeli' dedi ortalık karıştı
Gaziantep'te vahşet! Bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu
Gaziantep'te vahşet! Bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu
Dolar kuru rekor üstüne rekor kırdı ekonomistler uyardı ciddi politika değişikliği görülmezse...
Dolar kuru rekor üstüne rekor kırdı ekonomistler uyardı ciddi politika değişikliği görülmezse...