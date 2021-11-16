Karadeniz gazı için deniz altı boru hattı döşeme işini Saipem yapacak

KARADENİZ'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazın karaya taşınmasını sağlayacak deniz altı boru hattı döşeme işini İtalyan petrol sahası hizmetleri şirketi Saipem üstlendi.

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İTALYAN petrol sahası hizmetleri şirketi Saipem, 600 milyon dolarlık nakliye ve kurulum faaliyetlerini içeren iki yeni denizaşırı sözleşme imzaladı.

İlk sözleşme Chevron Australia tarafından Avustralya'nın kuzey-batı kıyılarında yaklaşık 200 kilometre açıkta bulunan gaz sahası Jansz-lo Projesi'ni kapsıyor.

İkinci sözleşme ise Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda yapılacak deniz altı boru hattı döşeme işini kapsıyor. Sözleşme kapsamında hattın 2 bin 200 metre derinliğe taşınması ve kurulması işi Saipem'e ait Castorone gemisi tarafından yapılacak. Sahadaki gazı deniz altından karaya taşıyacak hattın döşenmesine yönelik açık deniz operasyonlarına 2022'nin bahar aylarında başlanacak.

Saipem Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Francesco Caio, söz konusu sözleşmelerin imzalanmasının şirketin deniz altı kurulumundaki uzmanlığını ortaya koyduğunu belirterek "Enerji geçişinin temel bir unsuru olan gaz sektöründeki bu yeni sözleşmeler, talepteki iyileşmenin somut göstergeleridir" ifadesini kullandı.