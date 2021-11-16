Sezai Karakoç için peş peşe taziye mesajları

Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında hayata veda etti. Siyaset dünyasında peş peşe taziye mesajları geldi.

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Ünlü şair, yazar ve düşünce adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti. Siyaset dünyasında peş peşe taziye mesajları geldi.

Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Erdoğan mesajında, '' Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum.'' ifadelerine yer verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

Kelimelere kırbaç vurup cümleleri koşturan, dizeleri gönlünün enginliğiyle inşa edip arkasında gıpta edilecek edebi bir hazine bırakan usta şair, saygın düşünür, değerli siyaset insanı Sayın Sezai Karakoç’un vefatından duyduğum üzüntüyü bilvesile paylaşıyorum.

İşte taziye mesajları;

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop:

Şiirimizin zirve ismi "İslâm Medeniyetinin Dirilişi" davasının öncüsü Sezai Karakoç'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Allah'tan rahmet, ailesine ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Üstad fikir ve eserleriyle gönlümüzde yaşamaya ve yol göstermeye devam edecektir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın mesajı;

Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman’a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dirilişin şairi, mütefekkir ve yazar Üstad Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet diliyorum.

Uğruna ömrünü vakfettiği mücadeleye sahip çıkacak, aziz hatırasını hayırla ve hürmetle yad edeceğiz. Mekanı cennet olsun.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mesajı:

“Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır

Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır

Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır

Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır”

Sezai Karakoç’u kaybettik. Bilgemiz, şairimiz artık aramızda değil. Başımız sağ olsun.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun mesajı:

Şiirler eksik kaldı.

Ruha dokunan sözlerin artık kaderi başka, yüreğimizin kederi başka.

Üstad Sezai Karakoç'u kaybettik. Mevlam rahmetiyle muamele etsin, mekânını cennet eylesin.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:

"Geldik, çağı gördük ve ürperdik." demişti. Bir üstat daha göçtü bu fani dünyadan... Kaybımız da acımız da çok büyük... Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun...Diriliş Nesli’nin başı sağ olsun.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe'nin mesajı:

"Geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır." Sen geceye yenilmedin şimdi de sabahına, gündüzüne ve güneşine kavuştun.

Sezai Karakoç üstada Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, sevenlerine sabır diliyorum.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:

“Anlatacaktım ölümlerini bir sonbahar eşliğinde/ Bir kış güneşliğinde/Fakat baktım bu ölüm değil, diriliştir/Tabiatı aşan bir bildiriştir.”

Büyük fikir adamı, şair Sezai Karakoç’a Allah’tan rahmet; sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet, makamı âli olsun.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu:

Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır.

Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. (Sezai Karakoç)

Onun mısraları şimdi öksüz kaldı. Çağımızın en büyük şair ve yazarlarından üstad Sezai Karakoç’a Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:

Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğim fikir ve gönül insanı Sezai Karakoç’a Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.