Antalya’da babası tarafından dövülen 3 aylık bebek, yaşamını yitirdi

Baba Mustafa G. tarafından tarafından dövülen 3 aylık Elif Ada Topçu, hayata gözlerini yumdu. Polis, dayakçı babayı tutuklandı.

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Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Orta Mahallesi'nde, uzun süredir birlikte yaşayan Beyza E. ile Mustafa G. arasında dün akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa G.’nin, Beyza E. ile 3 aylık kızı Elif Ada Topçu’yu darbetti.

Elif bebek hastanede hayatını kaybetti

Beyza E., çocuğun hareketsiz olduğunu fark edince akrabalarından yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.

Tutuklandı

Yaşananlardan sonra Beyza E., emniyete giderek babadan şikayetçi oldu. Mustafa G., yakalanarak gözaltına alındı. Cani baba, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

“Burnundan köpükler gelmişti”

Anne Beyza Topçu, olaya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Gece biz tartışmaya başladık. Normalde beni darbediyordu. Ondan sonra bizim seslerimize çocuk uyandı. Dönüp sinirini ondan çıkardı. Kafasına vurdu. Kaşında çizik oldu. Morluk falan yoktu. Ben hastaneye götüremedim işe gideceğim için. Sonra uyandığım zaman morluk vardı. Akşam da karakola giderek şikayette bulundum. Darp raporu aldım. Doktorlar bebeği beyin cerrahisine yönlendirdi. Eve geri geldik. 02.30 gibi yatırdım bebeğimi. Sabah uyandığım zaman hareketsiz öylece yatıyordu. Burnundan köpükler gelmişti. Gözleri açıktı. Sonra tekrar hastaneye getirdim.”

“Kızımdan evin kira parasını isteyerek telefon almak istemiş”

Beyza Topçu'nun annesi Aysun Erol ise, “Kızım akşam bize gelmişti. Çocuğun yüzünde morluklar vardı. Kafasında, burnunda ve gözünün altında çizik vardı. Kızıma ne oldu diye sorduğumda Mustafa denilen şahsın şiddet uyguladığını söyledi. Kirasını istemiş. Kızım kirasını kendisi karşılıyordu. Kızımdan evin kira parasını isteyerek telefon almak istemiş. Kızım da vermeyince kızım ve torunumu darbediyor. Karakola giderek şikayetçi olduk. Çocuğu annesi sabah doktora getirecekti. Rapor almıştık. Kızım sabah beni aradı. Çocuğun hareket etmediğini söyledi.” dedi.

“Çocuğu kontrol ettiğimde ölmüştü”

Beyza Topçu'nun babası Abdullah Erol da şu sözleri kaydetti:

“Dün akşam kızım çocuğunu bana getirdi. Mustafa’nın dövdüğünü söyledi. Ben de karakola gitmelerini söyledim. Çocuğun hareketsiz olduğunu duydum. Çocuğu kontrol ettiğimde ölmüştü. Daha önce de kızıma şiddet uygulamıştı. Kolu kırılmıştı.”