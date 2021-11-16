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İspanya Başbakanı Sanchez'den Türkiye'ye resmi ziyaret

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İspanya Başbakanı Sanchez'den Türkiye'ye resmi ziyaret

İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında yapılan açıklamaya göre; ziyaret kapsamında Türkiye-İspanya 7'nci hükümetlerarası zirve toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in başkanlıklarında Ankara'da icra edilecek.

İlgili bakanların katılımıyla düzenlenecek zirve toplantısında Türkiye ile İspanya ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Temaslarda ikili ilişkilerin yanı sıra NATO, Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

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