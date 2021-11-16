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Türkiye 16 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 16 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 356 bin 514 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 25 bin 101 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 118 milyon 727 bin 805'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Kasım 2021 Salı günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 514 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 25 bin 101 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 27 bin 447 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Kapalı mekanlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı kalabalık ailelerin fertleri dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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