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Otomobil ile askeri personel servisi çarpıştı: 14 asker yaralı

Otomobil ile askeri personel servisi çarpıştı: 14 asker yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde askeri personel taşıyan bir servis ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır 14 askeri personel yaralandı.

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Tekirdağ-Malkara yolu Beşiktepe Kışlası'ndan çıkan askeri personeli taşıyan M.C. idaresindeki 59 S 0147 plakalı askeri servis aracı, Süleymanpaşa istikametinden gelerek kavşağa giren D.A. idaresindeki 34 EY 1258 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Yolda can pazarı yaşandı
Çarpışmanın etkisiyle askeri personel taşıyan araçta bulunan 14 asker yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza alanına gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, yaralıları Tekirdağ'daki çeşitli hastaneye sevk etti.

Yaralı askerler tedavi altına alındı
Bölgeye gelen jandarma ve polis ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Yaralı askerler hastanede tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

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