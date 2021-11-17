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Ekrem İmamoğlu'ndan "tek saat" eleştirisi! Bir an kış saatine geçilmeli

Ekrem İmamoğlu'ndan "tek saat" eleştirisi! Bir an kış saatine geçilmeli

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tek saat uygulamasını eleştirdi. İmamoğlu’nun bu çıkışı büyük destek aldı. Vatandaşlar bir süredir sabahları gece karanlığında yola çıkıp işe ve okula gitmekten muzdarip olduklarını dile getiriyordu...

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından tek saat uygulamasından bir an önce vazgeçilmesi, yaz saati-kış saati uygulamasına geçilmesi çağrısı yaptı. İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden şu mesajı paylaştı:

“Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli, yaz/kış saatine geçilmeli. Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine, milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor.”

İmamoğlu’nun bu çıkışı büyük destek aldı. Vatandaşlar bir süredir sabahları gece karanlığında yola çıkıp işe ve okula gitmekten muzdarip olduklarını dile getiriyordu.

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