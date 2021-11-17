Cemil Çiçek'ten Devlet Bahçeli'ye 50+1 cevabı! Ne söylediğim belli

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İştire Kurulu üyesi Cemil Çiçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 50+1 konusunda kendisine tepki göstermesine ilişkin olarak, "Konunun nasıl gündeme geldiği belli. Dolayısıyla kamuoyu nasıl değerlendirir, değerlendirmesi gerekenler nasıl değerlendirecektir" dedi.

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Cumhurbaşkanı seçimleri için gerekli olan 50+1 şartını eleştiren Cemil Çiçek, Bahçeli'nin dün grup toplantısında kendisine bu konu üzerinden yüklenmesine yanıt verdi. Çiçek, "50 + 1 ciddi problem çıkarıyor. Gelecekte de çıkaracak. Anayasa toplantısında 50 +1'in hem bugün hem de gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini ve Türkiye'yi bir kaosa sürükleyeceğini söyledim yine söylüyorum" demişti. Bahçeli'nin eleştirileri sonrası Sözcü'ye konuşan Cemil Çiçek şunları söyledi:

“Artık bir şey demiyorum. Ben sizinle yaptığım röportajda söylemiştim: Doğrusu siz gazetecilik yapıyorsunuz. İtirazlarım çok açık. Ama fikir değil ben tartışılıyorum. Kusura bakmayın bundan sonra beyanat vermeyeceğim. Benim söylediğim belli Sayın Bahçeli'nin de."

"Konunun nasıl gündeme geldiği belli. Kim nasıl değerlendiriyorsa ya da anlıyorsa anlasın. Bir kez daha söylüyorum: Konunun nasıl gündeme geldiği belli. Açıklamalarım ortada. Değerlendirmesi gerekenler değerlendirir. Ayrıca açıklama yapmam gerekmez."

Fikirler değil ben tartışılıyorum

“Ama gördünüz değil mi? Dediklerim doğru çıkıyor. Fikirler değil ben tartışılıyorum. Bu ortam sağlıklı bir konuşma ortamı değil ki! İnsanlar konuşsa… Altını yeniden çiziyorum: Konunun nasıl gündeme geldiği belli. Dolayısıyla kamuoyu nasıl değerlendirir, değerlendirmesi gerekenler nasıl değerlendirecektir.”

Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesine işaret etti

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Çiçek'in yanıtı üzerine, "'Konunun nasıl gündeme geldiği belli' cümlesi çok önemli. Çünkü… Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile SP lideri Temel Karamollaoğlu arasında geçen görüşme sonrasında Karamollaoğlu'nun açıklamalarına işaret etti" yorumunu yaptı.