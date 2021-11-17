Kokain operasyonu zulasından 'Muz Kralı' çıktı! İşte 1.3 ton kokainin sahibi

MERSİN Limanı'nda muz kolileri içine zulalanan 1.3 ton kokaine ilişkin hazırlanan iddianamede kritik bir isim yer aldı. ‘Muz kralı’ olarak da bilinen Karadağ asıllı Slovenya vatandaşı Izet Rastoder için iddianamede “uyuşturucu maddenin göndericisi” ifadesi kullanıldı. 5 kişinin tutuklu bulunduğu dosyada, ele geçirilen kokainin değeri ise 650 milyon TL.

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Bir süredir özellikle Mersin Limanı’na gelen muz kolilerinin içinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunuyor. Son büyük operasyon 16 Haziran’da yapıldı. 5 kişinin tutuklandığı soruşturma tamamlandı, hazırlanan iddianame Mersin Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Hürriyet'in haberine göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’ne 14 Haziran saat 14.40’ta bir ihbar ulaştı.

İhbar geldi harekete geçildi

Gelen ihbarda 14-16 Haziran tarihleri arasında Mersin Limanı’na gelecek ‘MSC Capucine R’ isimli gemide yüklü miktarda kokain bulunduğu bildirildi. İhbarda, kokainin bulunduğu konteyner numarası da paylaşıldı. Gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Savcılık 16 Haziran günü saat 06.45’te arama ve el koyma kararı verdi.

Muz kolileri içindeki kokaini köpekler farketti

Karardan bir saat sonra anılan gemideki konteynerler mercek altına alındı. X- Ray cihazlarında geçirilen konteynerler bir de narkotik dedektör köpeklerle arandı. 4 dedektör köpeğin muz kolilerine tepki vermesi üzerine iki konteynerde bulunan muz kolileri tek tek indirildi.

Muzun ithalatçısı Öz Şimşekler Gıda....

Ve kolilerin içlerine zulalanmış 1120 paket kokain bulundu. Ağırlığı 1.3 tonu bulan kokain ile ilgili işlemler hızlandırıldı. Muzun ithalatçısı firma olan Öz Şimşekler Gıda’da arama yapıldı. Şirket sahipleri ve çalışanları gözaltına alındı.

'Muz siparişi verdim, uyuşturucuyla işim yok'

Şirketin sahibi Nimet Şimşek, 24 yıldır muz ithalatı yaptığını, yıllık gelirinin 100 bin ile 300 bin dolar arasında değiştiğini söyledi. Yıllık 5 bin konteyner muz aldığını söyleyen Şimşek, en çok alım yaptığı firmanın Slovenyalı Rastoder olduğunu söyledi. Derby markası ile satış yapan firmanın sahibi Izet Rastoder ile 8 Haziran günü telefonlaştığını söyleyen Şimşek, “Muz siparişi verdim. Ancak gelen uyuşturucu ile ilgim yok” dedi.

Oğlu Halil İbrahim Şimşek ise “Biz malı aldığımızda muzlar 2 haftadır deniz üzerindeydi. Yani biz muzları almadan 15 gün önce konteyner Ekvador’dan ayrılmıştı” dedi.

Değeri 650 milyon lira

Savcı Mehmet Aktaş’ın imzasını taşıyan iddianamede, Öz Şimşekler Gıda’ya 89 konteyner muz geldiği, bu konteynerlerden ikisinde kokain bulunduğu belirtilerek, şüphelilerin gelen uyuşturucu maddeden haberdar oldukları savunuldu. İddianamede piyasa değeri bugünkü kurla 650 milyona TL’ye yakın olan uyuşturucu maddenin göndericisi olarak ise Slovenyalı Rastoder firmasının adı yer aldı.

Baba-oğul Şimşekler ve 3 çalışanları tutuklandı

Baba-oğul Şimşek ile üç çalışanları da tutuklandı. Savcılık soruşturması devam ederken ilginç bir gelişme daha yaşandı. Geçen 20 Ekim’de, yine Öz Şimşekler Gıda’ya gelen başka bir muz yüklü konteynerde de 61 kilo kokain daha bulundu. Savcılık ayırma kararı verdiği bu olaya ilişkin Bedirhan Şimşek’i tutukladı.

Kokaini gönderen Muz Kralı olarak bilinen Kızıl Ordu Subayı

İddianamede uyuşturucunun göndericisi olarak tanımlanan Izet Rastoter’e ilişkin bilgiler ise dikkat çekici. Eski Kızıl Ordu subayı olan Rastoder 15 yıla yakındır muz piyasasında. Slovenya vatandaşlığı da alan Rastoder’in bu ülkede havayolu şirketi ile liman sahibi olduğu öğrenildi. Rastoder’in firmasına ait başka ülkelere gönderilen muzlarda da yüzlerce ton kokain yakalanmıştı. İki ay kadar önce Karadağ’da, Rastoder’e ait TIR’da muz kolileri içinde 1.2 ton uyuşturucu yakalandı.