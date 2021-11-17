Dolar ve altın güne yükselişle başladı! İşte 17 Kasım 2021 Çarşamba günü piyasalarda durum

Dolar ve altın yeni güne yükselişle başladı. Dolar 10.43 lirayı görürken, gram altın 619 lirayı geride bıraktı. İşte 17 Kasım Çarşamba günü piyasalarda ilk rakamlar...

Abone ol

Dolar fiyatları, güne yükselişle başlamasının ardından 10,42 TL seviyelerinde işlem görüyor. Euro fiyatları ise 11,80 TL seviyesinde. Gram altın ise 619 lirayı geride bıraktı... 17 Kasım 2021 dolar kuru, gram altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar ne kadar?

Dolar, 17 Kasım 2021 sabahında 10,43 lira bandının üzerinde yer alıyor.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 10,4296 lira, satış fiyatı 10,4325 liradan işlem görüyor.

Euro ne kadar?

Euro/TL ise aynı dakikalarda 11,7863 lira, satış fiyatı 11,8002 liradan işlem görüyor.

Gram altın ne kadar?

Tarihin en yüksek seviyelerinde seyreden altının fiyatını ABD enflasyon verileri ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı etkiliyor. Çeyrek altın gün içinde 1016 lira seviyesine kadar yükselerek rekor tazelerken gram altında 619 lirayı gördü. Son bir haftadır yükseliş trendinde olan altının daha ne kadar yükseleceği ise merak ediliyor.