Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 çıkışı! Ekonomik durum 50+1 'i zorlaştıracak ama...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helâlleşme” açıklamasına tepki gösterdi. Cemil Çiçek'in 'kaosa götürecek' dediği 50+1 şartıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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AK Parti Genel Merkezi’nde önceki gün yapılan ve yaklaşık beş saat süren MKYK toplantısına, Meclis’te görev yapan AK Parti grup başkanvekilleri de çağrıldı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek’in cumhurbaşkanı seçilmek için ilk turda gereken yüzde 50+1 oy şartına ilişkin “Ciddi problem çıkarıyor, gelecekte de çıkaracak” açıklaması da toplantıda gündeme geldi.

Ekonomik durum 50+1 şartını sağlamakta zorlayacak

Erdoğan’ın, özellikle son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin 50+1 şartını sağlamakta “zorlu” bir ortam yarattığını ancak bu anlamda bir revizyona gerek olmadığını; bu durumun AK Parti teşkilatlarının sahada daha çok çalışmasıyla aşılabileceğini söylediği kaydedildi.

Gizli ittifakın açığa çıkarılmasına çalışılacak

MKYK’da, 2019’da yapılan yerel seçimlere CHP ve İYİ Parti’nin HDP ile yaptığı “gizli ittifak”la girdiği; 2023 seçimlerine kadar bu ittifakın “iyice açığa çıkarılması için çalışılması” gerektiğine vurgu yapıldı.

Kılıçdaroğlu Menderes'le, Dersim'le, Kürtlerle nasıl helalleşecek

CHP lideri Klıçdaroğlu’nun “helâlleşme” açıklaması da toplantıda gündeme geldi. Üyelerin değerlendirmesi sonrası Erdoğan’ın, “Sadece günü kurtarmak istiyor. Hangi biriyle helâlleşecekmiş? Menderes ile nasıl helâlleşecek? Dersim’le, Kürtlerle nasıl helâlleşecek? Suriyede ne işimiz var dediler; orada ölen askerlerimizle nasıl helâlleşecekler?” tepkisini gösterdiği belirtildi.