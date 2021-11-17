Erdoğan, Temel Karamollaoğlu'nun sözlerine çok kızdı! 'Tek doğru 50+1 sözleriydi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na fena kızdı. Karamollaoğlu'nun Beştepe'deki görüşmeyle ilgili açıklamaları için "Temel Bey'in yaptığı açıklamalar maalesef gerçeği yansıtmıyor" diyen Erdoğan, "Tek dediği doğru 50+1 ile ilgili sözleriydi" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını pazartesi günü yapılan AK Parti MKYK toplantısında anlattı. Karamollaoğlu'nun bir tek yüzde 50+1'e ilişkin açıklamasının doğru olduğunu onun dışında yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirten Erdoğan'ın kurmaylarına "İade-i ziyaret düşünüyordum, bu sakıt (düşmüş) oldu" dediği öğrenildi.

Temel Bey'in yaptığı açıklamalar maalesef gerçeği yansıtmıyor

YeniŞafak'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve yaklaşık 4,5 saat süren AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK), geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu görüşmesi de gündeme geldi. Karamollaoğlu'nun görüşmeye ilişkin açıklamalarına değinen Erdoğan'ın, "Temel Bey'in yaptığı açıklamalar maalesef gerçeği yansıtmıyor" dediği belirtildi.

"İade-i ziyaret düşünüyordum bu sakıt olmuş oldu"

Karamollaoğlu'nun bir tek yüzde 50+1'e ilişkin açıklamasının doğru olduğunu, onun dışındaki konuşmaların geçmediğini aktaran Erdoğan'ın, "Dediği tek doğru orasıydı. Bunun dışındaki açıklamalarından maalesef çok üzgünüm. Biz bu görüşmede yalnızdık, bir tek Temel Bey ve ben vardık. İade-i ziyaret düşünüyordum, bu sakıt (düşmüş) oldu" ifadelerini kullandığı öğrenildi.