Erdoğan, Temel Karamollaoğlu'nun sözlerine çok kızdı! 'Tek doğru 50+1 sözleriydi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na fena kızdı. Karamollaoğlu'nun Beştepe'deki görüşmeyle ilgili açıklamaları için "Temel Bey'in yaptığı açıklamalar maalesef gerçeği yansıtmıyor" diyen Erdoğan, "Tek dediği doğru 50+1 ile ilgili sözleriydi" ifadelerini kullandı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını pazartesi günü yapılan AK Parti MKYK toplantısında anlattı. Karamollaoğlu'nun bir tek yüzde 50+1'e ilişkin açıklamasının doğru olduğunu onun dışında yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirten Erdoğan'ın kurmaylarına "İade-i ziyaret düşünüyordum, bu sakıt (düşmüş) oldu" dediği öğrenildi.
Temel Bey'in yaptığı açıklamalar maalesef gerçeği yansıtmıyor
YeniŞafak'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve yaklaşık 4,5 saat süren AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK), geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu görüşmesi de gündeme geldi. Karamollaoğlu'nun görüşmeye ilişkin açıklamalarına değinen Erdoğan'ın, "Temel Bey'in yaptığı açıklamalar maalesef gerçeği yansıtmıyor" dediği belirtildi.
"İade-i ziyaret düşünüyordum bu sakıt olmuş oldu"
Karamollaoğlu'nun bir tek yüzde 50+1'e ilişkin açıklamasının doğru olduğunu, onun dışındaki konuşmaların geçmediğini aktaran Erdoğan'ın, "Dediği tek doğru orasıydı. Bunun dışındaki açıklamalarından maalesef çok üzgünüm. Biz bu görüşmede yalnızdık, bir tek Temel Bey ve ben vardık. İade-i ziyaret düşünüyordum, bu sakıt (düşmüş) oldu" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Karamollaoğlu görüşmeyle ilgili neler anlatmıştı?
- Cumhurbaşkanıyla birçok konuyu konuştuk. Her konuyu konuştuk diyemem ama birçok yerde anlaşmamakta anlaştık
- Erdoğan “50+1’in mahsurlu olduğunu anladık. 50+1’i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekirmiş. Onun farkına vardık” dedi.
- Sayın Cumhurbaşkanı, ekonomik yönden de dış politikadaki gelişmeler yönünden de her şeyin dört dörtlük olduğu kanaatinde. Hiç problem görmüyor kendisi.
- Bu sene fındığa verilecek ücretin en azından dolar bazında olması lazım ki geçen seneyi korusun. Tayyip Bey, 'Herkes çok memnun' dedi. 'Kimsenin şikayeti yok. Hele ki fındıkta verdiğimiz zamdan dolayı herkes memnun' dedi.
- Artan enflasyon, işsizlik rakamlarıyla ilgili Tayyip Bey, Türkiye’nin çok iyi bir noktada olduğunu, muhalefetin bunu abarttığını düşünüyor.