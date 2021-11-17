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Ardahan'da 5 ayaklı doğdu! Görenler şaştı kaldı: İlk kez böyle bir durumla karşılaştım

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ardahan'da 5 ayaklı doğdu! Görenler şaştı kaldı: İlk kez böyle bir durumla karşılaştım

ARDAHAN’da beş ayaklı olarak dünyaya gelen buzağı şaşırttı. Bir süre sonra ölen buzağının doğumda bulunan besici Gökhan Malkoç, "İlk kez böyle bir durumla karşılaştım” dedi.

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Yaylacık köyünde hayvancılık yapan Gökhan Malkoç’un bir ineği önceki gün doğum yaptı. Dünyaya gelen buzağının dört bacağın yanı sıra ön sol kısmında bir bacak görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Gökhan Malkoç, doğduktan sonra normal bir şekilde yaşamaya başlayan buzağının durumu için uzmanlardan yardım istedi. Fakat bir süre sonra ölen buzağı Gökhan Malkoç ve ailesini çok üzdü.

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