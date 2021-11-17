Yumurta kapıya dayandı! Üreticiler artık kapanma noktasında

Yumurta üreticileri artan maliyetler karşısında kapanma noktasına geldi. Kanatlı üreticiler için Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan destek talep ettiler yoksa yumurta krizi kapıda...

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Yumurta üretimindeki yüksek maliyet düşük fiyat kıskacı yumurta üreticilerini batma noktasına getirdi.

Faaliyetini durduran ya da iflas eden irili-ufaklı işletme sayısı oldukça yüksek. Bilhassa pandemi döneminin başlangıcından bu yana zarar eden üreticiler bu sayının daha da artmasından endişe ediyor.

En yüksek kapasiteli işletmelerin bulunduğu yumurta üreticileri diğer hayvansal üretimlerde olan desteklemeler gibi tavuk üreten damızlık işletmelere ‘damızlık desteği’, yumurta üreten üreticilere de tıpkı sütte olduğu gibi ‘yumurta üretim’ desteği yapılmasını bekliyor.

“Sadece günü kurtarıyoruz. Gelecek beklentimiz, hedefimiz yok" diyen üreticiler ektikleri acılar ve kayıpların olduğunu ifade etti.

Yem fiyatları sürekli artarken yumurta fiyatları düşüyor

Veteriner Hekim ve Beslenme Rasyon Uzmanı İsmail Kanburoğlu, “Kanatlı üreticileri için de bir destekleme çalışması bakanlıkça tertip edilip üreticiye yansırsa, hem üretim artacak hem de üretici rahat bir nefes alacak. Kasım ayına girdiğimiz bu dönemde bundan tam 8 ay önce 50 kg tavuk yemi 140 lira iken bugün 230 liraya gelmiş durumda. Üretim yapılan işletmelerde kullanılan elektrik, su ve ısınma için kullanılan materyallere gelen zam da aynı oranda artmış durumda. Aynı şekilde yumurtanın kolileşmesinde kullanılan materyaller, viol, kâğıt ve diğer sarf malzemeler ise yüzde 100 ün üzerinde zamlanmış durumda. Artan yem maliyetleri ve diğer giderlerin artması sonucu yumurta tavukçuluğu can çekişir duruma geldi. Üreticiler hayvanlarını kestirmeye başladı. Yem fiyatları sürekli artarken üreticinin toptan sattığı yumurta fiyatları düşüyor” diye konuştu.

Destek sağlanırsa zarar aza indirgenir

Kanburoğlu, “Bugün geldiğimiz noktada küçük ve orta ölçekli yumurta üreticisinin artık dayanma gücü kalmadı. Bu biraz daha böyle sürerse çok yakın bir zamanda tüketici tanesi 2 liradan yumurta almak zorunda kalabilir. Ben Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığımızın bu konuya ciddi anlamda eğileceğini düşünüyorum. Çünkü yumurta çocuklarımızın sağlığı için ne kadar yararlı bir besin ise ihracat için de ülkemiz adına o denli önemli bir ürün. Bu nedenledir ki; diğer hayvansal üretimlerde olan desteklemeler gibi tavuk üreten damızlık işletmelere ‘damızlık desteği’, yumurta üreten üreticilere de tıpkı sütte olduğu gibi ‘yumurta üretim’ desteği sağlanırsa yangın kontrol altına alınabilir” ifadelerini kullandı.