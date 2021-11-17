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Çorum'da 1 haftadır kayıptı! Acı haber geldi: Bakın nerede bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çorum'da 1 haftadır kayıptı! Acı haber geldi: Bakın nerede bulundu

ÇORUM’da yaklaşık bir haftadır kayıp olarak aranan 24 yaşındaki genç, metruk bir binanın çatısında elektrik akımına kapılmış halde bulundu.

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Edinilen bilgilere göre, Çorum’da yaşayan Bekir Güvenç (24) bir hafta önce evinden ayrıldı ve bir daha dönmedi. Ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan gencin bulunması için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Kayıp genci arama çalışmaları sürerken, 112 Acil Çağrı merkezini arayan vatandaşlar, Kunduzhan Mahallesi 2'nci Oruç Sokakta bulunan boş bir evin çatı katında bir kişinin hareketsiz yattığını ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede çatıda bulunan kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesedin bir haftadır kayıp olan Bekir Güvenç’e ait olduğu tespit edildi. YEPAŞ ekiplerinin bölgede yaptığı enerji kesintisinin ardından Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çatıdan indirilen gencin cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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