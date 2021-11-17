Stefan Kuntz olası rakiplerini değerlendirdi iki takım saydı deplasmanlarına gitmemeyi tercih ederim

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Karadağ'ı 2-1 mağlup ettiği maç sonrası yaptığı açıklamada "Rakiplerimizin hepsi zorlu olacaktır. İlla bir yorum yapmam gerekirse, Portekiz veya İtalya deplasmanlarına gitmemeyi tercih ederim" dedi.

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Karadağ'ı 2-1 yenerek Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off oynamak hakkı kazanan A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Kuntz'un açıklamaları;

6 puan almalıyız, rakiplerimiz ikramda bulunursa o kapıdan geçmeliyiz dedik ve bunu da başardık. Takım, çocuklarımız çok iyi mücadele etti. Onlar ve Türk halkı mutlu. Artık sıradaki büyük ve harika play-off maçlarına hazırlanacağız. Öncelikle bir kurayı görelim. Dünya Kupası'nda, orada bahsedilen kadar güçlü ekiplerle oynayacağız. Önce onları saf dışı bırakmamız gerekiyor diye düşünüyorum.

Hak edilmiş bir galibiyet

Maça aslında iyi bir başlangıç yapamadık. Rakibin agresif oyununa tam reaksiyon veremedik. Devre arasında bunu oyuncularıma söyledim. İkinci yarı durumu düzeltip galibiyetle ayrıldık. Biraz da şaşırdım takımımın ilk yarı performansına. Hak edilmiş bir galibiyet! Ben sadece 2 oyuncumla ilgili yorum yapmak istemem. Başka oyuncularım da vardı bahsedilmeye değer. Taylan'ı oyuna alabilmeyi isterdim oyun akışı itibarıyla. İyi çalışıyordu. Mert de sarı kart cezalısı olmasa şüphe götürmez şekilde sahada olacaktı. İlk kez 11'de olan, ilk kez milli olan oyuncularımız vardı.

Takım ruhu gelişiyor

Hakan'a, 'Seninle gurur duyuyorum, sahada çok iyi bir liderlik yaptın' dedim. Takım ruhu büyüyor, gelişiyor. Buna ihtiyacımız var. İlk kez milli olan oyuncular vardı, ilk kez 11'de oynayanlar vardı.

"Sadece mutlu oldum"

Letonya maçında mutluluktan ağlamak değildi, var olan bir baskının salıverilmesiydi. Geçen sürede buna alıştım. Bu maçtan sonra mutlu oldum sadece, gözyaşı yoktu. Hollanda maçının sonucu nedeniyle kesinlikle üzgün değildim. Aslında daha sık görüşmeliyiz sizlerle, böylece benim de ne hissettiğimi, ne zaman üzüldüğümü ve ne zaman sevindiğimi, yüz ifadelerimi anlayabilirsiniz.

Hafta sonu Türkiye'de önemli bir derbi var

Bugün hemen İstanbul'a geri dönüyoruz, belki uçakta bir şeyler olabilir (kutlama) bilemiyorum. Yurt dışında oynayanlar hemen kulüplere gidecek. Hafta sonu Türkiye'de önemli bir derbi var; Galatasaray ile Fenerbahçe arasında. Odaklar oraya dönecektir.

İtalya ve Portekiz'i istemem

Büyükannemin söylediği bir söz vardır, 'Etki edemeyeceğiniz şeyler hakkında fazla düşünmemek lazım' şeklinde. Rakiplerimizin hepsi zorlu olacaktır. İlla bir yorum yapmam gerekirse, Portekiz veya İtalya deplasmanlarına gitmemeyi tercih ederim.