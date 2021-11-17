Mustafa Balbay 'kulis' diye yazdı! Selahattin Demirtaş'a 'aday ol, serbest kal' denmiş

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, 'kulis' deyip Selahattin Demirtaş'la 'pazarlık' yapıldığını iddia etti. Balbay'ın iddiasına göre, "Demirtaş aday olup HDP tabanının Millet İttifakı adayına oy vermemesini sağlama sözü verse hemen serbest bırakılacak"mış...

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Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, cumhurbaşkanı seçimi için gerekli olan 50+1 kuralı hakkındaki tartışmalarla ilgili olarak "Erdoğan'ın MHP ile yüzde 50’nin bulunamayacağını gördüğünü" savunurken, "Eğer kendisi dışında oluşacak bir ortamla cumhurbaşkanı seçilme oranı yüzde 40’a inerse bir nebze rahatlayacak" dedi.

Balbay, Ankara'daki kulis bilgisi diye aktardığı iddia ise politikayı yakından takip edenler için 'ayakları basmıyor' şeklinde değerlendirildi. Balbay'a göre, "Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olup HDP tabanının Millet İttifakı adayına oy vermemesini sağlama sözü verse hemen serbest bırakılacak. Şu aşamada bu da olmuyor"muş...