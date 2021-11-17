Beşiktaş'ın golcüsü Larin'den milli takımda 2 gol

Sezai Karakoç hayatı şiirleri ve sözleri Monna Rosa akrostişi kime yazdı?

Japonya ile ABD'den Güney Çin Denizi'nde 'ilk kez denizaltı katılımlı' tatbikat

Sezai Karakoç hiç evlendi mi çocuğu var mı? Sezai Karakoç eşi var mı?