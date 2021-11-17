Görevdeki 14 hakime FETÖ operasyonu Biri kaymakam eşi çıktı!

FETÖ'nün hücrelerinde hakimlik savcılık sınavlarına hazırlandıkları tespit edilen aralarında görevde bulunanlarında bulundu hakim savcılara operasyon başlatıldı.

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Savcılığın ihbarı üzerine HSK 14 yargı mensubu hakkında işlem başlatırken operasyonda gözaltına alınan bir avukatın da görevde bulunan bir kaymakamın eşi olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında, FETÖ'nün "Çalışma Evi" olarak adlandırılan hücrelerinde 2013 hâkimlik-savcılık sınavlarına hazırlandıkları tespit edilen 14'ü aktif görevde hakim-savcı ve 11 avukatın arasında bulunduğu 54 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Aktif görevdeki 14 hakim savcı deşifre oldu

Operasyon kapsamında FETÖ mensuplarının, 2013 yılı Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcılığı adaylığı yazılı yarışma sınavına girecek örgütle ilişkili hukuk fakültesi mezunu kişilerle iletişim kurdukları saptandı. Örgütün, bu kişileri örgüte ait 'Çalışma Evleri'ne yerleştirdiği belirlendi. Soruşturma kapsamında halen aktif görevde bulunan 14 hâkim ve savcının örgüt evlerindeyken aileleriyle iletişimi kendi telefonlarıyla değil örgütün vermiş olduğu hatlarla sağladıkları, etkin pişmanlıktan faydalanan kişilerin beyanlarıyla ortaya çıktı.

HSK idari soruşturma başlattı

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, itirafçı beyanlarının ardından soruşturmayı genişleten savcılık yaptığı incelemede 5 örgüt hattını, aktif görevde bulunan, E.T.A., E.Ş., G.S., Ö.Ö., D.K., D.I.C., Ç.K., A.D., N.G.Ö., A.B., H.Ç., H.Y.T., Z.G. ve A.U.'nun kullandığı belirlendi. Ardışık aramalarda da çıkan hakim ve savcılar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HSK'ya bildirilince görevdeki kişiler hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerden 10'u yakalandı

Başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Adana, Van, Diyarbakır, Antalya, Denizli ve Artvin'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 11'ini yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

FETÖ şüphelisi görevdeki kaymakamın eşi çıktı

Yapılan operasyonlar kapsamında alınan bir avukatın ise halen aktif görevde bulunan bir kaymakamın eşi olduğu belirlendi. Şüpheli avukat E.U., savcılıkta verdiği ifadesinde örgütün Kurtköy'de bulunan çalışma evlerinde hakimlik savcılık sınavlarına hazırlandığını, avukat olarak çalışmaya başladığında şu an evli bulunduğu kaymakam eşiyle tanıştığını anlattı. İtirafçılık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten avukat E.U., sınavlara kendisinin çalıştığını örgütle bir bağının bulunmadığını anlattı.

İstanbul'da 5 farklı çalışma evi

Savcılık soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'ye ait İstanbul'un Ümraniye, Başakşehir, Kurtköy ve Üsküdar ilçelerinde toplamda 5 farklı 'Çalışma Evleri' bulunduğunu tespit etti. Soruşturma kapsamında 11 şüpheli avukat hakkında iddianameler hazırlanırken bir avukatın Ankara Üniversitesinin avukatlığını yürüttüğü edinilen bilgiler arasında yer aldı.