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Sosyal medyadan gören Adana'ya akın etti: Taleplere yetişemiyoruz

Sosyal medyadan gören Adana'ya akın etti: Taleplere yetişemiyoruz

Siirt’in meşhur lezzetlerinden büryan kebabını Adanalılarla buluşturan büryancı, siparişlere yetişemiyor. Günde 4 kuzunun bittiğini belirten işletme sahibi, “Büryan yağlı. Adanalılar da yağlı sevdiği için inanılmaz talep var. Sosyal medya sayesinde de çevre illerden gelenler var” dedi.

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Siirt'in tescilli lezzeti büryan kebabı, kentte özel yapılan tandırlarda pişirilerek satışa sunuluyor. Adana'daki Cihangir Kebap'ın sahibi Cihangir Korkmaz ise Siirt’in tescilli lezzetini Adana’daki işletmesinde sunmak istedi. İş yerine özel tandır hazırlayan Korkmaz, Siirt’ten özel büryan kebabı ustaları da getirdi.

Sosyal medya sayesinde de tanıtımını yapan Korkmaz, siparişlere yetişememeye başladı. Günde 4 kuzunun bittiğini söyleyen ve müşterilerin yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Cihangir Korkmaz, “Adana’da kebabın dışında büryanı tanıtmak istedik. Adana’nın ilk ve tek büryancısıyız. Büryan bizim Doğu Anadolu’da Siirt ve Bitlis yöresine ait bir yemektir. Oradaki lezzeti buradaki hemşehrilerimize getirmek istedik. Büryan kebabı sabahları hazırlanıyor. 3 metrelik kuyuda bakır kazanlarda yapılıyor." dedi.



"İlk defa deniyorum ve lezzet inanılmaz"
Korkmaz "Günde 4-5 kuzu bitiriyoruz. 4 ay önce açmamıza rağmen taleplere yetişemiyoruz. Akşam 6’da bitiriyoruz. Adanalılar çok seviyor. Büryan da yağlı, Adanalılar da yağlı sevdiği için inanılmaz talep var. Sosyal medya sayesinde de çevre illerden gelenler var” diye konuştu. Büryan kebabı yemeğe gelen Ayşegül Yıldırım ise çok sevdiğini söyleyerek, “Çok merak ettim, ilk defa deniyorum ve lezzet inanılmaz. Herkese tavsiye ediyorum. Büryan kebabını sosyal medyadan gördüm ve geldim” ifadelerini kullandı.

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