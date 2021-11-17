1 yılda en fazla TL değer kaybetti! Merkez Bankası hedefte... Mahfi Eğilmez ve Tunç Şatıroğlu ne dedi?

Son bir yılda dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimi Türk Lirası oldu. TL bir yılda yüzde 39 değer kaybetti... Merkez Bankası'nın kura müdahale etmemesi ve faiz indirimi sinyali vermesi piyasaları tedirgin ederken, Mahfi Eğilmez ve Tunç Şatıroğlu başta olmak üzere ekonomistlerden eleştiri yağıyor.

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Yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından daha fazla faiz indirimi adımı beklentisi Türk lirasındaki baskıyı artırıyor.

Dün yeniden tarihi rekor kırarak 10,44'e çıkan Dolar/TL kuru güne aynı seviyeden başladıktan sonra TL'deki değer kaybının artmasıyla 10,46'yı gördü. Euro da 11,79 TL seviyesinden işlem görüyor. Altının gram fiyatı da 622 TL seviyesinde.

Bir yılda yüzde 39 değer kaybetti

Dolar son haftalarda neredeyse her gün yeni bir zirve görürken TL karşısında 2021 genelinde yüzde 39 yükseldi. Böylece TL dünyada ana para birimleri arasında dolar karşısında en hızlı eriyen para birimi oldu. Dün doların küresel olarak güçlenmesi de TL'deki erimeye katkıda bulundu.

Dolar 2021 genelinde özellikle gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında güçlenme eğilimini sürdürdü. Korona salgını nedeniyle yaşanan aksaklıklar ve küresel olarak artan enflasyon başta Fed olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının sıkılaştırma adımlarını gündeme almasına yol açtı.

Herkes faiz yükseltirken Merkez Bankası indirdi

Bu ortada Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine giderek farklı bir yol izlemesi TL'nin ana para birimleri arasında dolar karşısında en hızlı eriyen para birimi olmasına yol açtı.

Merkez, eylül ve ekim aylarında politika faizini 300 baz puan indirirken dolar/TL de her gün yeni bir rekor kırmaya başladı. 2021 genelinde kur yüzde 39 yükseldi.

TL'den sonra dolar karşısında en çok eriyen para birimi yüzde 19.2 ile Arjantin Pesosu oldu. Yani değer kaybı bakımından TL en yakın rakibini 2'ye katladı.

Merkez Bankası eleştirilerin odağında

Dolar karşısında Türk Lirası hızla erirken, Merkez Bankası'nın sessizliği de erimeyi hızlandırıyor. Eski Hazine Müsteşarı ekonomist Mahfi Eğilmez ve teknik uzman Tunç Şatıroğlu başta olmak üzere ekonomistlerden Merkez Bankası'na yönelik sert eleştiriler geliyor.

Merkez Bankası belirsizliği artırıp doları yükseltiyor

Mahfi Eğilmez, "Belirsizlik risk artışı yaratır. Normal koşullarda bir merkez bankasının bu durumda ne yapacağı haftalar öncesinden belli olur. Bizim Merkez Bankası'nın ne yapacağı karar günü saat 14'e kadar belli olmuyor. Bu belirsizlik risk artışına o da TL'nin değer kaybetmesine yol açıyor" tespiti yaptı.

'Demek ki bu ay da faiz indirimi gelecek' diye artıyor

Teknik analist Tunç Şatıroğlu ise "Bu kadar faiz indiriminden sonra söylenen 'enflasyonla mücadele ediyoruz' sözünden sonra dolar kurunda "demek ki faiz indirimleri bu ay da kesin devam edecek" fiyatlaması görüyoruz."