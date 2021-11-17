Dolar yükseldi Burcu Esmersoy döviz bozdurdu: Gayrimenkule yatırım yapıyorum
Ünlü Burcu Esmersoy, önceki gün elinde para dolu bir zarfla döviz bürosu ve banka arasında koştururken objektiflere yansıdı. Esmersoy, "Gayrimenkule yatırım yapıyorum" diyerek tutumlu olmaya çalıştığını, 2. el giyindiğini söyledi.
ETİLER'de döviz bürosundan çıktığı esnada karşısında gazetecileri görünce şaşkınlık içerisinde kalan Burcu Esmersoy, ayaküstü gazetecilerle sohbete koyuldu. "Kazandıklarınızla bir yatırım yapıyor musunuz?" sorusu üzerine konuşan Esmersoy, "Ben yatırımlarımı gayrimenkule yaparım. Ev alıyorum bildiğiniz üzere." yanıtını verdi.
"Ben de euro bozdurdum, bankaya yatıracağım"
Habertürk'te yer alan habere göre, kendisini çeken muhabirlere açıklama yapan Esmersoy, "Döviz bürosunda bir işlem trafiği vardı görmeniz lazım. Bir yandan para alıp diğer taraftan altın alıyor herkes. Ben de euro bozdurdum, bankaya yatıracağım şimdi de ödemelerimden dolayı." dedi.
"Bir süredir ikinci el kıyafetler kullanıyorum"
Giyim tarzıyla da dikkat çeken Burcu Esmersoy, "Bu benim ikinci elden aldığım bir erkek takımı, bir süredir ikinci el kıyafetler kullanıyorum. Tüketim çılgınlığının önüne geçmek için bir süredir bu şekilde ilerliyorum. Kendi ekonomimi de iyi yönetiyorum bu vesile ile" ifadelerini kullandı.
Burcu Esmersoy kimdir?
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 2 Ekim 1976 yılında İstanbul'da doğmuştur. Annesinin ismi Kamile babasının ismi ise Timur'dur. Çerkez kökenli olan Esmersoy, katıldığı bir programda annnesi ile babasının henüz 4 yaşındayken ayrıldığını açıklamıştı.