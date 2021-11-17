Dolar yükseldi Burcu Esmersoy döviz bozdurdu: Gayrimenkule yatırım yapıyorum

"Bir süredir ikinci el kıyafetler kullanıyorum"

Giyim tarzıyla da dikkat çeken Burcu Esmersoy, "Bu benim ikinci elden aldığım bir erkek takımı, bir süredir ikinci el kıyafetler kullanıyorum. Tüketim çılgınlığının önüne geçmek için bir süredir bu şekilde ilerliyorum. Kendi ekonomimi de iyi yönetiyorum bu vesile ile" ifadelerini kullandı.