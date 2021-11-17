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Lütfü Türkkan ünlü iş adamı Korkmaz Yiğit'i dolandırdı iddiası

Lütfü Türkkan ünlü iş adamı Korkmaz Yiğit'i dolandırdı iddiası

Şehit yakınına ettiği küfürle gündeme gelen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın ünlü iş adamı Korkmaz Yiğit’i dolandırdığı iddia edildi.

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İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan gündemden düşmüyor. Şehit yakınına ettiği küfürle eleştirileri üzerine çeken Türkkan, bu kez de dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya.

İddiaya göre Türkkan, İBB’ye ait araziyi Yiğit’e 3.7 milyon dolara satmak istedi.

Ortalığı karıştıracak haber Sabah gazetesinde Mustafa Sait Özkan imzasıyla yer aldı. İşte o haberin ayrıntıları:

Arazinin yüzde 89'u İBB'ye ait iddiası

"İşadamı Korkmaz Yiğit, Beşiktaş Ulus'ta, Lütfü Türkkan'a ait arazinin alımı için 4 milyon 500 bin dolarlık bir bedel karşılığında anlaştı. Ancak arazinin yüzde 89'luk hissesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) aitti. Buna karşın Türkkan yüzde 11'i kendisine ait olan arazinin, İBB'ye ait yüzde 89'luk hissesinin devri konusunda da garanti vererek satış teklifinde bulundu.

Yiğit avukatını azletti ödediği paraları geri istedi

Sabah gazetesinin ulaştığı bilgiye göre anlaşma sonrasında Yiğit avukatı Harun Tavşancıl üzerinden önce yüzde 11'lik hissesinin tapu devri için 750 bin dolar, ardından yüzde 89'luk hissenin devri için 3 milyon 750 bin doları Türkkan'a verdi. Ancak olmayan tapunun ödemesini yaptığı için avukatına kızan Yiğit, Tavşancıl'ı geçen yıl 31 Ağustos'ta Beşiktaş 15. Noterliği üzerinden azletti. Yiğit, arazi için verdiği 3 milyon 750 bin doları Türkkan ve avukat Tavşancıl'dan talep etti. Ancak her iki taraf da bugüne kadar Yiğit'in cebinden çıkan milyonlarca lirayı ödemeye yanaşmadı.

Telefonlarını mı engelledi?

Türkkan'a parayı ödemesi için sözlü çağrıda bulunan ancak herhangi bir cevap alamayan Yiğit, Bakırköy 1. Noterliği'nden 9 Eylül 2020'de ihtarname ve e-mail göndertti. Ancak Türkkan'dan yine cevap gelmedi. Türkkan, Yiğit'in telefonlarını engelleyerek tüm iletişim yollarını kapadı.

Şikayetçi oldu

Mağdur işadamı Korkmaz Yiğit soluğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı. Eski avukatı Harun Tavşancıl ve Lütfü Türkkan hakkında söz konusu ödemeleri iade etmeyerek kendisinin zarara uğratıldığını belirtti ve şikâyetçi oldu. Yiğit'in avukatı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan şikâyet dilekçesinde, iki şüphelinin de "Dolandırıcılık", "Zimmet" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

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