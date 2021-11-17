Direksiyon dönmeyince terslik olduğunu anladı kamyonetten inip altına baktığında şoke oldu

Direksiyon dönmeyince terslik olduğunu anladı

Yaşlı adama çarptığını fark etmeyen genç sürücü kamyonetle yola çıkarak yaklaşık 160 metre kamyonetin altında sürükledi. Bir süre sonra kamyonetin direksiyonunun dönmemesi sonucu bir terslik olduğunu fark eden sürücü kamyonetten inerek kontrol ettiğinde aracın altında bir şahsın olduğunu fark etti.