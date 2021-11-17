Direksiyon dönmeyince terslik olduğunu anladı kamyonetten inip altına baktığında şoke oldu
Aksaray’da kamyonetin altında kalan yaşlı adam sürücünün fark etmemesi sonucu yaklaşık 160 metre kamyonet altında sürüklendi. Kamyonetin altından kurtarılan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yaşlı adamın kızı ve diğer yakınları sinir krizi geçirerek kamyoneti yumrukladı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi 5837 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 HS 635 plakalı Hyundai marka kamyoneti ile inşaat alanından çıkan Efraim O. (22), geri manevra yaptığı sırada yoldan geçen Kadir Han’ı (77) kamyonetin altına aldı.
Direksiyon dönmeyince terslik olduğunu anladı
Yaşlı adama çarptığını fark etmeyen genç sürücü kamyonetle yola çıkarak yaklaşık 160 metre kamyonetin altında sürükledi. Bir süre sonra kamyonetin direksiyonunun dönmemesi sonucu bir terslik olduğunu fark eden sürücü kamyonetten inerek kontrol ettiğinde aracın altında bir şahsın olduğunu fark etti.
Sürücü Efraim O. durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yaşlı adama ilk müdahaleyi kamyonetin altında yaptı.
İtfaiyenin kurtarma teçhizatları ile araç kaldırılarak yaşlı adam kamyonetin altında çıkarıldı. Ekiplerin adeta zamanla yarıştığı kurtarma çalışması kameralara yansıdı.