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Muazzez Akkaya kimdir Sezai Karakoç Mona Roza şiirini yazmıştı Muazzez Akkaya intihar mı etti?

Muazzez Akkaya kimdir Sezai Karakoç Mona Roza şiirini yazmıştı Muazzez Akkaya intihar mı etti?

Türk edebiyatının üstadi şair, yazar Sezai Karakoç 88 yaşında İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Sezai Karakoç'un unutulmaz şiiri Mona Roza ise en çok merak edilen eserlerinden. Muazzez Akkaya için yazdığı Mona Roza şiiri sonrasında Muazzez Akkaya'nın intihar ettiği rivayet edilir. Peki Muazzez Akkaya kimdir, intihar etti mi, nasıl öldü?

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Muazzez Akkaya kimdir merak ediliyor. Şair, mütefekkir Sezai Karakoç'un vefat haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Diriliş düşüncesinin mimarı olan ve yazdığı şiirlerle gönüllerde taht kuran Sezai Karakoç'un Mona Roza şiirini yazdığı Muazzez Akkaya intihar mı etti?

Muazzez Akkaya hakkında bilinen en meşhur hikaye ise şöyledir: Güya Sezai Karakoç, Mülkiye’de okuyan Muazzez Akkaya’ya aşkını itiraf etmiş ama karşılık bulamamış, bunun üzerine "Mona Roza" şiirini yazmış, şiiri okuyan Muazzez Akkaya intihar etmiş.

Bu rivayet, "Sezai Karakoç da bu nedenle hiç evlenmemeyi tercih etmiş" diye bitiyor.

Öte yandan Muazzez Akkaya Mülkiye'de okurken Ping pong şampiyonu olan ve okulda tanınan bir isim olmuştur.

Muazzez Akkaya kimdir: 1930 yılında Adapazarı’nın Geyve ilçesinde doğdu. Hamid Akkaya ile Fitnat Hanım’ın kızıdır. 1949 yılında Kandilli Kız Lisesi’ni 'pekiyi' dereceyle bitirdi. SBF’nden mezuniyetinden sonra, Maliye Bakanlığı stajyer memurluğuna tayin edildi. Nisan 1955’te Karayolları Genel Müdürlüğü, Ağustos 1955’te tekrar Maliye Bakanlığı ve Mart 1957’de Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne girdi. Ankara Hukuk Fakültesi’nde fark sınavı verip avukatlık sertifikası aldı. Ocak 1960’da Maliye Bakanlığı hazine avukat stajyerliğine, sonra hazine avukatlığına getirildi.

7 Kasım 1958 tarihinde SBO 1944 yılı (2602 sıra numaralı) mezunlarından Orhan Giray ile evlendi. Eylül 1964’de eşi Orhan Giray’ın Tel-Aviv Mali Müşavirliğine nakli üzerine memuriyetten ayrıldı ve Tel-Aviv’e gitti. 1967’de yine eşiyle birlikte yurda dönüp avukatlığa başladı. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yaptı. İngilizce bilmektedir.

Orhan Giray ile evliliğinden 9.6.1959 doğumlu Ayşegül Giray, 24.3.1961 doğumlu Ela Meral Giray adlarında 2 kızı ve 4.4.1967 doğumlu İhsan adında 1 oğlu vardır.

 

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