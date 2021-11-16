Sezai Karakoç neden öldü hastalığı neydi Sezai Karakoç hiç evlendi mi çocuğu var mı?

Türk edebiyatının önde gelen şairi, yazarı ve düşünce insanı olan Sezai Karakoç 88 yaşında İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Uzun zamandır yaşlılığa bağlı hastalıklar ile mücadele eden üstad Sezai Karakoç'un ölümü sevenlerini yasa boğdu. Sezai Karakoç aynı zamanda Yüce Diriliş Partisi'nin genel başkanıydı. Türk edebiyatında imza niteliğinde olan birçok şiiri ve özlü sözü olan Sezai Karakoç'un Mona Roza şiiri en çok sevilenlerler arasındaydı. Sezai Karakoç'un cenaze töreni bugün yani çarşamba günü indi namazını müteakip Şehzadebaşı Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilecek. Peki Sezai Karakoç kimdir, aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir?