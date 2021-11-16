Sezai Karakoç neden öldü hastalığı neydi Sezai Karakoç hiç evlendi mi çocuğu var mı?
Şair, yazar ve düşünce adamı olan Sezai Karakoç 88 yaşında İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Sayısız şiirleri ve özlü sözleri olan Sezai Karakoç aynı zamanda Yüce Diriliş Partisi'nin genel başkanıydı. Sezai Karakoç'un ölüm nedeni olarak yaşlılığa bağlı hastalıklar gösterildi. Peki Sezai Karakoç kimdir, hiç evlendi mi, çocukları var mı? Sezai Karakoç şiirleri ve sözleri nelerdir?
Türk edebiyatının önde gelen şairi, yazarı ve düşünce insanı olan Sezai Karakoç 88 yaşında İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Uzun zamandır yaşlılığa bağlı hastalıklar ile mücadele eden üstad Sezai Karakoç'un ölümü sevenlerini yasa boğdu. Sezai Karakoç aynı zamanda Yüce Diriliş Partisi'nin genel başkanıydı. Türk edebiyatında imza niteliğinde olan birçok şiiri ve özlü sözü olan Sezai Karakoç'un Mona Roza şiiri en çok sevilenlerler arasındaydı. Sezai Karakoç'un cenaze töreni bugün yani çarşamba günü indi namazını müteakip Şehzadebaşı Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilecek. Peki Sezai Karakoç kimdir, aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir?
Sezai Karakoç cenazesi ne zaman: Sezai Karakoç’un cenaze namazının İstanbul’da kılınacağı öğrenildi. 88 yaşında Hakk'a kavuşan Sezai Karakoç'un cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilecek.
Karakoç da kimseye bir şey söylemeden aşkını dizelere nakşetmekle yetindi, hiç evlenmedi!
Sezai Karakoç'a ait ilginç bazı bilgiler: Şairin doğduğunda Muhammed Sezai olan ismi nüfusa yanlışlıkla Ahmet Sezai olarak kaydedilir.
*Ahmet Sezai henüz 1-2 yaşlarındayken aile bakırdan bir kasabaya, Madene taşınır. Burada oturdukları ev yüksekçe bir tepededir ve çok ilginçtir ki kızlar arasında bu ev hakkında cin söylentileri dolaşmaktadır.