Pelinay İğit kimdir kaç yaşında Ozan Dolunay'ın sevgilisi ne iş yapıyor?

Son olarak Zalim İstanbul dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Ozan Dolunay yeni aşkı Pelinay İğit ile aşkına dolu dizgin devam ediyor. Bodrum'da tatilde olan çift cesur pozları ile konuşuluyor. Peki instagram hesabı pelinayigit olan Pelinay İğit kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor?

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Zalim İstanbul dizisi ile yıldızı parlayan ve hayran kitlesi genişleyen oyuncu Ozan Dolunay yeni aşkı ile magazin basınının gündeminde. Pelinay İğit ile nisan ayından beri birlikte olan Ozan Dolunay'ın sevgilisi merak konusu oldu. İnstagram hesabında cesur pozları ile tanınan ve 102 bin kişi tarafından takip edilen Pelinay İğit'in dövmelere olan merakı ise takipçilerinin dilinde. Henüz 20'li yaşlarında olan Pelinay İğit hakkında pek bilgi yok.

Ozan Dolunay kimdir: Ozan Dolunay, 17 Ocak 1991 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Enka Lisesi ve Cleveland Highs High School'dan mezun oldu. Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü okurken bir yandan da Craft Oyunculuk Atölyesi'nde İpek Bilgin, Çağ Çalışkur ve Bahar Kerimoğlu gibi isimlerden oyunculuk eğitimi aldı.

2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Zalim İstanbul dizisinde Cenk karakterine hayat veren Ozan Dolunay, 1.79 metre boyunda, 76 kilo ve Kova burcudur.

Pelinay İğit kimdir: 20’li yaşlarında olan Pelinay İğit birçok sitede soyadı Yiğit diye geçmesine rağmen aslında İğit’tir. Modellik yapan ve katalog çekimlerinde bulunan Pelinay sadece rahat pozlarıyla dikkat çekmekte. Dövmelere olan düşkünlüğü de fotoğraflarda açıkça belli.

Ozan Dolunay dizileri ve filmleri

2019 – Zalim İstanbul (Cenk) (TV Dizisi)

2018 – Darısı Başımıza (Ozan) (TV Dizisi)

2017 – Lise Devriyesi (Yiğit) (TV Dizisi)

2016 – Yüksek Sosyete (Mert) (TV Dizisi)

2016 – Oyunbozan (Rüzgar) (TV Dizisi)

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Barış) (TV Dizisi)