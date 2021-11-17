Nuray Köse kimdir kaç yaşında evli mi instagram adresi nedir?

TRT 1 ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan Bizim Köyün Kızları seyircisi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yarışmanın mutfak bölümünde olan ve programın Nuray Anne'si olan Nuray Köse ise merak edilen isimlerden. Peki Nuray Köse kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Nuray Köse instagram hesabı

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Yeni sezona birbirinden iddialı yapımlarla giren TRT 1 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri de Bizim Köyün Kızları oldu. Bizim Köyün Kızları hafta içi her gün yayınlanıyor ve 8 kızdan oluşan iki farklı grup görevleri tamamlamak için yarışıyor. Bizim Köyün Kızları programında iki eğitmen bulunuyor. Mutfak bölümünde yer alan Nuray Köse hakkında Nuray Köse kimdir? Bizim Köyün Kızları Nuray anne kim, kaç yaşında

Bizim Köyün Kızları Nuray Anne kimdir: Bizim Köyün Kızları'nda Nuray anne rolünde olan isim Nuray Köse'dir.

Nuray Köse kimdir: Nuray Köse, Türk yemekleri konusunda bilgili bir aşçıdır. Geleneksel Türk mutfağına oldukça hakim olan Nuray Köse, daha önce TRT 1'de İyi Fikir programında da yemek yapmıştır. Şu an ise ekranlarda, Bizim Köyün Kızları yarışmasında yarışmacılara yemek eğitimi de veriyor. Nuray Anne (Nuray Köse) Ezgi Sertel'le Kadınlar Bilir programında da izleyicinin karşısına çıkmıştı.Nur Mutfagı – Nuray Köse isimli İnstagram ve Youtube kanalları olan Nuray Köse sosyal medyada da oldukça ünlüdür.

Nuray Köse aslen Kastamonuludur. Kastamonu yemekleri ve Karadeniz mutfağına oldukça hakimdir.