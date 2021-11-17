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28 gün yoğun bakımda kalan hastadan "aşı olun" çağrısı: Çok pişmanım

28 gün yoğun bakımda kalan hastadan "aşı olun" çağrısı: Çok pişmanım

GAZİANTEP'te kızının Kovid-19'a yakalanmasının ardından travma yaşayan ve aşı için ikna edilemeyen kadın, kendisi de yakalandığı hastalıktan 28 günlük yoğun bakım tedavisi sonrasında kurtuldu.

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi tamamlanan ve konuşmakta güçlük çeken 55 yaşındaki Şenel Kanlı, AA muhabirine, bir ay önce öksürük ve ağrı şikayetiyle yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovi-19) testinin pozitif çıktığını söyledi.

Hastanede tedavi altına alınan ve 28 gün boyunca yoğun bakımda kalan Kanlı, "Kovid-19 hastalığını çok zor geçirdim. Çok pişmanım. Aşı olmadım çünkü çok korktum. Herkes aşı olsun." dedi.

 Annesini aşıya ikna edemedi

Şenel Kanlı'nın kızı okul öncesi öğretmeni Rabia Kanlı ise behçet hastası olduğunu, Kovid-19'a yakalandığında annesinin ölmesinden çok korktuğu için travma yaşadığını anlattı.

Kanlı, "Annem benim öleceğimi düşündüğü için daha çok korktu. Annemi aşı olma konusunda ne kadar ikna etmeye çalışsam da kendisi ikna olmadı. Ben de Kovid-19'a yakalanınca annemin korkusu ikiye katlandı." ifadelerini kullandı.

Annesinin 28 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü dile getiren Kanlı, "Aşının önemini herkes çok iyi anlasın. Aşı gönüllülükten ziyade mecburiyet olmalı. Tüm herkesi aşıya davet ediyorum." diye konuştu.

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