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Mersin'de kayıp Yörük kızı Müslüme'nin babası konuştu: Husumetlilerimiz var! Bölgede kan izine rastlandı

Mersin'de kayıp Yörük kızı Müslüme'nin babası konuştu: Husumetlilerimiz var! Bölgede kan izine rastlandı

MERSİN'in Gülnar ilçesinde, Yağal ailesinin kayıp kızları Müslüme'yi (3) arama çalışmalarında, 8'inci güne girildi. Ortaya atılan tüm iddiaları araştıran jandarma, aralarında aile üyelerinin de olduğu 100'e yakın kişinin ifadesine başvurdu.

Mersin'de kayıp Yörük kızı Müslüme'nin babası konuştu: Husumetlilerimiz var! Bölgede kan izine rastlandı

Gülnar'da, 10 Kasım'da ailesi çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ı arama çalışmaları, 8'inci günde de sürdürülüyor. Bugüne kadar küçük kızdan ize rastlanılmazken, jandarma ekipleri, ortaya atılan tüm iddiaları mercek altına aldı. Müslüme'nin kaybolduğu yere hiç getirilmediği yönündeki iddia, görgü tanıklarının ifadesi ile çürütüldü. 

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Mersin'de kayıp Yörük kızı Müslüme'nin babası konuştu: Husumetlilerimiz var! Bölgede kan izine rastlandı

Bir taş üzerinde saptanan kan lekesinden alınan numune ise analiz için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, aile üyelerinden de örnek alındı. Aramaların 6'ncı gününde, Müslüme'nin ayak izinin olduğu ileri sürülen bölgede de AFAD ekipleri, termal kameralar ile inceleme yaptı. İzlerin, hayvan ayak izi olduğu saptandı.

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Mersin'de kayıp Yörük kızı Müslüme'nin babası konuştu: Husumetlilerimiz var! Bölgede kan izine rastlandı

Dik yamaçlara halatla inildi

Çalışmalarını sürdüren AKUT ve AFAD ekipleri, Müslüme'nin kaybolduğu bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara halatlarla indi. Neredeyse her taşın ve ağacın altı didik didik edildi. Jandarma ayrıca Müslüme'nin aile üyelerinin de aralarında olduğu 100'e yakın kişinin ifadesini aldı. Ekipler, ifadeler arasında çelişki olup olmadığını da inceliyor.

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Mersin'de kayıp Yörük kızı Müslüme'nin babası konuştu: Husumetlilerimiz var! Bölgede kan izine rastlandı

Baba Mehmet Yağal'ın "Husumetlilerimiz var" açıklaması ile 20 kilometrelik alanın havadan ve karadan taranmasına rağmen Müslüme'den iz bulunamaması, kaçırılma ihtimalini güçlendirdi.

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