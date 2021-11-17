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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 'Kadrimi bilmedi' sözüne cevap

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 'Kadrimi bilmedi' sözüne cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında helalleşme tartışmasına yönelik Kılıçdaroğlu'na karşı açtığı davaları geri çektiğini hatırlattı. Kılıçdaroğlu bu sözlere cevap verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında"Ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi, çektim be ama sen bunların hiçbirinin kadrini kıymetini bilmedin anlamadın sende anlayacak yüz yok. Değişen yok. Zihniyet aynı zihniyet. Kılıçdaroğlu aynı Kılıçdaroğlu" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından cevap vererek "Şahıs bugün grup toplantısında "Bay Kemal, kadir kıymetimi bilmedi" demiş; dedim olabilir" yazdı.

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