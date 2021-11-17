Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50 artı 1 ve Merkez Bankası açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısı sonrası gazetecilerinin sorularını yanıtladı. Seçimlerde aranan 50+1 şartının kaldırılacağı tartışması için "Karar merci TBMM'dir. Yeni karar verir mi göreceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin 50+1'in kaldırılmasıyla ilgili tartışmalar ve Merkez Bankası'nın yarın alacağı faiz kararına ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan şunları söyledi:

(Yüzde 50+1 tartışması) Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur. Parlamento değişiklikle ilgili bir karar verdi. Yeni bir karar verir mi vermez mi görürüz.

(Merkez Bankası'nın yarınki para politikası toplantısı) Merkez Bankası bağımsız değil mi? Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin.